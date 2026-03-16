Habilitaron la calle Presidente Perón, paralela al nuevo paso bajo nivel de Calzada

Los trabajos permitieron mejorar la conectividad vial. Todos los detalles.

En el marco de la obra del paso bajo nivel inaugurado en diciembre, ahora se habilitó la circulación de la calle Presidente Perón, en Rafael Calzada. De este modo, se suman otras alternativas viales.

La nueva traza

Según informaron desde la Comuna, con estos trabajos se mejora la conectividad en la zona y el acceso tanto a la estación de la localidad como a Güemes en dirección hacia Claypole, facilitando la salida hacia Ruta 4.

En ese marco, se construyó un puente vial sobre el bajo nivel. Este permite vincular no solo a Güemes con la estación ferroviaria sino también con la calle Presidente Perón.

El nuevo paso

Se encuentra en la intersección de Presidente Perón y las vías. Cuenta con circulación de doble mano, con un gálibo de 4,50 metros de altura y un ancho de 9,50 metros distribuidos en dos carriles, permitiendo el paso de todo tipo de vehículos.

Asimismo, la obra incorpora dos cruces peatonales subterráneos y un sistema de iluminación led en todo su recorrido; además de nueva cartelería vial.

“Estamos transformando un punto histórico del tránsito en Rafael Calzada. Hoy los vecinos cuentan con distintas alternativas para circular: el paso bajo nivel, la calle a nivel y el puente vial. Esto mejora la conectividad, agiliza el tránsito y brinda más seguridad para peatones y conductores”, destacó Mariano Cascallares.

En tanto, la secretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, señaló: “Lo que antes era una intersección muy complicada hoy quedó resuelta con distintas alternativas y niveles de circulación, ya que antes había que esperar el paso del tren para cruzar y ahora la zona queda descongestionada”.