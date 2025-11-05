Habilitaron la compra y tenencia de fusiles semiautomáticas para civiles

La nueva medida exige un sistema de permisos bajo controles del RENAR. Los detalles.
El Gobierno Nacional habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional. La decisión, que reemplazó la prohibición previa por un sistema de permisos bajo condiciones estrictas, está destinada a particulares y entidades de tiro.
Se estableció en la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial. La normativa implica un cambio en el régimen de autorización y control, el cual quedó bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon. Por ejemplo, fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR.
En este marco, se deberán cumplir requisitos estrictos para acceder al permiso especial con el objetivo de tener un sistema de control más minucioso. La nueva estructura exige identificaciones precisas del material, declaraciones juradas y documentación probatoria.
Para adquirir y tener fusiles semiautomáticos se exigirán las siguientes condiciones:
