Habrá 2x1 en cucuruchos en distintas heladerías de Brown: ¿Cuáles serán?

Será todos los miércoles de septiembre. La información.

Para disfrutar con amigos o en familia la llega de la primavera, Almirante Brown lanzó una propuesta destinada a los amantes del helado. Se debe a que podrá en marcha “Date el gusto”, por la cual se ofrecerán 2x1 en cucuruchos en diferentes heladerías del distrito.

¿Cómo es?

Según indicaron, la iniciativa se llevará adelante todos los miércoles de septiembre en los comercios adheridos. Estos son:

Adrogué

La Veneciana : avenida Yrigoyen 12.986

: avenida Yrigoyen 12.986 La Veneciana : avenida Espora 563

: avenida Espora 563 Riviera : Esteban Adrogupe 1114

: Esteban Adrogupe 1114 Riviera : avenida Yrigoyen 13.298

: avenida Yrigoyen 13.298 Chungo : Esteban Adrogué 1107, local 5°B

: Esteban Adrogué 1107, local 5°B Riviera : avenida Yrigoyen 12.905

: avenida Yrigoyen 12.905 Riviera: Boulevard Shopping

Burzaco

La Gran Vía : Eugenio de Burzaco 642

: Eugenio de Burzaco 642 Andina: avenida Espora 3525

Glew

La Casita de Noel: avenida Almafuerte 16

Longchamps

Frahel: avenida Yrigoyen 18.253

Sobre el evento

Es organizado por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.