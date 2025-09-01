Mar, 02/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2437
CULTURA
lunes 1 de septiembre de 2025

Habrá 2x1 en cucuruchos en distintas heladerías de Brown: ¿Cuáles serán?


Será todos los miércoles de septiembre. La información.

Para disfrutar con amigos o en familia la llega de la primavera, Almirante Brown lanzó una propuesta destinada a los amantes del helado. Se debe a que podrá en marcha “Date el gusto”, por la cual se ofrecerán 2x1 en cucuruchos en diferentes heladerías del distrito.

¿Cómo es?

Según indicaron, la iniciativa se llevará adelante todos los miércoles de septiembre en los comercios adheridos. Estos son:

Adrogué

  • La Veneciana: avenida Yrigoyen 12.986
  • La Veneciana: avenida Espora 563
  • Riviera: Esteban Adrogupe 1114
  • Riviera: avenida Yrigoyen 13.298
  • Chungo: Esteban Adrogué 1107, local 5°B
  • Riviera: avenida Yrigoyen 12.905
  • Riviera: Boulevard Shopping

Burzaco

  • La Gran Vía: Eugenio de Burzaco 642
  • Andina: avenida Espora 3525

Glew

  • La Casita de Noel: avenida Almafuerte 16

Longchamps

  • Frahel: avenida Yrigoyen 18.253

Sobre el evento

Es organizado por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.

