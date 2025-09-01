Habrá 2x1 en cucuruchos en distintas heladerías de Brown: ¿Cuáles serán?

Será todos los miércoles de septiembre. La información.
Para disfrutar con amigos o en familia la llega de la primavera, Almirante Brown lanzó una propuesta destinada a los amantes del helado. Se debe a que podrá en marcha “Date el gusto”, por la cual se ofrecerán 2x1 en cucuruchos en diferentes heladerías del distrito.
Según indicaron, la iniciativa se llevará adelante todos los miércoles de septiembre en los comercios adheridos. Estos son:
Adrogué
Burzaco
Glew
Longchamps
Es organizado por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.
🗣️ A través de una capacitación, el Municipio y UNaB impulsan una agenda de innovación digital 👇 #Capacitación https://t.co/ypecII4cSR
— Noticias De Brown (@debrownweb) August 31, 2025