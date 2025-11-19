Mié, 19/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2515
CULTURA
miércoles 19 de noviembre de 2025

Halabalusa, la competencia pionera de freestyle que nació en un garaje, vuelve a Claypole


Se llevará adelante en la plaza homónima. ¿Cuándo será?

El freestyle volverá a hacer vibrar a Claypole. Se debe a que se llevará adelante una nueva edición de Halabalusa, una de las competencias pioneras de habla hispana. A lo largo de su historia, vio lucirse a artistas como Duki, Dtoke y Klan.

¿Cuándo será?

El evento se desarrollará este domingo, 23 de noviembre. Tendrá como escenario a la plaza Halabalusa Underground, la cual está ubicada en las calles Remedios de Escalada y Paso. La entrada será libre y gratuita.

Según indicaron desde la organización, las inscripciones comenzarán a las 14:30 hs y las clasificatorias a las 15:30 hs. La competencia será modalidad 3v3, con beats en vivo de AlcaZone. El host será Biche PMC.

Sobre el “Halabalusa”

Se creó en 2010, en un garaje de Burzaco. Allí, un grupo de jóvenes de diferentes puntos del Conurbano decidieron organizar esta actividad. El campeón mundial y bicampeón nacional, Dtoke, fue además uno de los impulsores.

Halabalusa” brilló por la euforia de la gente que participaba y también por ser una de las primeras competencias diseñada como un torneo serio. A su vez, les dio la posibilidad a chicos de los barrios que no tenían la oportunidad de participar en las plazas de Capital Federal o en eventos de mayor renombre.

