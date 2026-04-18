Jóvenes del programa “Involucrados” participaron del Club de Robótica de la UNaB

Durante el encuentro, interactuaron con diversas herramientas de vanguardia como la impresión 3D, el desarrollo de videojuegos y la realidad virtual. Los detalles.

Un grupo de jóvenes en conflicto con la ley- que forman parte del programa municipal "Involucrados" de Justicia Restaurativa- participaron de actividades del Club de Robótica de la UNaB. La institución les facilitó un espacio de inclusión y contacto con la tecnología.

¿Cómo fue?

Durante el encuentro, interactuaron con diversas herramientas de vanguardia como la robótica, la impresión 3D, el desarrollo de videojuegos y la realidad virtual. Se trató de un contacto con la innovación que busca despertar vocaciones y ofrecer competencias técnicas que abren oportunidades en el ámbito educativo y laboral.

Fue una jornada integral para jugar, pensar y crear, donde el conocimiento se transfiere de manera participativa y lúdica. La experiencia facilitó que conozcan dispositivos tecnológicos y propició el vínculo con la universidad.

"En esta oportunidad, los destinatarios de la actividad fueron jóvenes que integran el programa de justicia restaurativa, quienes compartieron una experiencia formativa orientada a la inclusión y al desarrollo de nuevos proyectos de vida", indicó Mariano Cascallares.

Sobre "Involucrados"

Constituye una política pública que llevan adelante en forma conjunta el Municipio, la Justicia y la Casa de Altos Estudios local. Apunta a darle la oportunidad a chicos en conflicto con la ley de alejarse del delito.

Lo hacen mediante un esquema de acompañamiento personalizado donde guías de la comunidad capacitados por la universidad acompañan a los participantes para que retomen sus estudios, se inserten laboralmente y cuenten con un abordaje integral que incluya salud y contención.

"El trabajo y el estudio son los grandes ordenadores para estos jóvenes que tuvieron un primer contacto con el delito, pero que claramente evidencian la intención y la voluntad de recuperarse y salir adelante", indicó la jefa de Gabinete, Paula Eichel.