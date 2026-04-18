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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2665
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POLÍTICA
sábado 18 de abril de 2026

Jóvenes del programa “Involucrados” participaron del Club de Robótica de la UNaB


Durante el encuentro, interactuaron con diversas herramientas de vanguardia como la impresión 3D, el desarrollo de videojuegos y la realidad virtual. Los detalles.

Un grupo de jóvenes en conflicto con la ley- que forman parte del programa municipal "Involucrados" de Justicia Restaurativa- participaron de actividades del Club de Robótica de la UNaB. La institución les facilitó un espacio de inclusión y contacto con la tecnología.

 

¿Cómo fue?

Durante el encuentro, interactuaron con diversas herramientas de vanguardia como la robótica, la impresión 3D, el desarrollo de videojuegos y la realidad virtual. Se trató de un contacto con la innovación que busca despertar vocaciones y ofrecer competencias técnicas que abren oportunidades en el ámbito educativo y laboral.

Fue una jornada integral para jugar, pensar y crear, donde el conocimiento se transfiere de manera participativa y lúdica. La experiencia facilitó que conozcan dispositivos tecnológicos y propició el vínculo con la universidad.

"En esta oportunidad, los destinatarios de la actividad fueron jóvenes que integran el programa de justicia restaurativa, quienes compartieron una experiencia formativa orientada a la inclusión y al desarrollo de nuevos proyectos de vida", indicó Mariano Cascallares.

Sobre "Involucrados"

Constituye una política pública que llevan adelante en forma conjunta el Municipio, la Justicia y la Casa de Altos Estudios local. Apunta a darle la oportunidad a chicos en conflicto con la ley de alejarse del delito.

Lo hacen mediante un esquema de acompañamiento personalizado donde guías de la comunidad capacitados por la universidad acompañan a los participantes para que retomen sus estudios, se inserten laboralmente y cuenten con un abordaje integral que incluya salud y contención.

"El trabajo y el estudio son los grandes ordenadores para estos jóvenes que tuvieron un primer contacto con el delito, pero que claramente evidencian la intención y la voluntad de recuperarse y salir adelante", indicó la jefa de Gabinete, Paula Eichel.

 

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