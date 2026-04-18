Explota de actividades este finde en Brown: ¿Qué habrá?

La mayoría de las propuestas son gratuitas. Conocé la grilla completa.

Para este fin de semana, Almirante Brown prepara una serie de actividades culturales y recreativas gratuitas que invitan a aprovechar el aire libre y los primeros días de otoño. Las propuestas son muy variadas y se llevarán adelante en diferentes puntos del distrito.

Sábado 18

Exposición de arte : “ Escena Emergente ”, una muestra que reúne artistas en desarrollo . Inaugura a las 18 hs, en la sala de conferencias del HCD (Pellerano 778, Adrogué). El horario de visita será de 16 a 20 hs.

: “ ”, una que reúne . Inaugura a las en la (Pellerano 778, Adrogué). El horario de visita será de Claypole celebra sus 142 años : tendrá como escenario el cruce de 17 de Octubre y Suñé. Desde las 13 hs habrá diferentes actividades para la familia . Además, por la tarde, se presentarán La Boina de Don Pedro, La Orquestilika, Sensei y Llamecan Raiquen.

: tendrá como escenario el cruce de Desde las habrá para la familia Además, por la tarde, se presentarán Música en vivo : La Orquesta de Cámara de Almirante Brown celebra sus 25 años con la apertura de la temporada 2026 . Será bajo la dirección de Pablo Agri . Iniciará a las 20 hs, en la Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224)

: La celebra sus con la apertura de la . Será bajo la dirección de . Iniciará a en la (Esteban Adrogué 1224) Danza : Llega “ Nuestras Mujeres ”, un espectáculo de danza contemporánea que rinde homenaje a las grandes mujeres de la historia . Estará en manos en la Compañía de Ballet Fusión. Será a las 20:30 hs, en el Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo de Burzaco (E. de Burzaco 740)

: Llega “ ”, un que rinde a las . Estará en manos en la Será a las en el (E. de Burzaco 740) Ciclo de tributos: se vivirá una noche a puro rock nacional a la Casa de la Cultura Luis Sandrini de Don Orione ( Eva Perón 1948). Desde las 19 hs , el escenario se llenará de energía con el show de “ Dr Alvarez ”, que rendirá homenaje a Intoxicados y Viejas Locas. Además, se presentará “ Banda de problemas ” como grupo invitado.

se vivirá una a la ( Eva Perón 1948). Desde las , el escenario se llenará de energía con el show de “ ”, que rendirá Además, se presentará “ ” como Castelforte abre sus puertas : el castillo se ubica en Rosales 1521, Adrogué . La jornada comenzará a las 16 hs. El ingreso será por orden de llegada y se solicitará un bono contribución de $5.000 por persona . Quienes participen podrán disfrutar de una charla histórica y recorrer tanto el museo como los túneles .

: el castillo se ubica en . La jornada comenzará a las El ingreso será por y se solicitará de . Quienes participen podrán disfrutar de una y tanto el como los . Tarde de juegos de mesa : será al aire libre en el Parque Ramón Carrillo (Erézcano 1850, Adrogué). Desde las 15:30 hs , se podrá disfrutar de una amplia ludoteca , con juegos de estrategia, habilidad, reacción e improvisación. Habrá competitivos y cooperativos , pensados para todas las edades y público.

: será al aire libre en el (Erézcano 1850, Adrogué). Desde las , se podrá disfrutar de una , con , pensados para Charla "Las leyes de la creación": se llevará adelante en la Biblioteca Esteban Adrogué (La Rosa 974). Se trabajarán los secretos a la hora de crear una obra artística o producto, a través de la filosofía El Cuarto Camino, de George Gurdjieff, y el método del Eneagrama. La charla estará a cargo del licenciado en ciencias de la comunicación Hernán Cacace. Iniciará a las 15:30 hs.

Domingo 19

Festejos por el aniversario de Claypole: desde las 13 hs se realizará el cierre del evento, con actividades que incluirán Zumba a las 15.30 hs, los shows del Ballet Pachamia (16 hs) y Actitud de Barrio (17 hs). También estará la murga Como Suena la Percu a las 17.30 hs y Axel Benítez y Kevin Leonel, desde las 18 hs.

desde las realizará el con actividades que incluirán También estará la Paf! Fantástica medieval - especial “muy muy lejano”: habrá artesanías, shows en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia. Sumado a ogros, magos, princesas, hadas y muchos personajes de películas. Arrancará a las 12 hs, en La Volanta de Glew (Vicente López y Planes 138).