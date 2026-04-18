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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2665
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CULTURA
sábado 18 de abril de 2026

Explota de actividades este finde en Brown: ¿Qué habrá?


La mayoría de las propuestas son gratuitas. Conocé la grilla completa.

Para este fin de semana, Almirante Brown prepara una serie de actividades culturales y recreativas gratuitas que invitan a aprovechar el aire libre y los primeros días de otoño. Las propuestas son muy variadas y se llevarán adelante en diferentes puntos del distrito.

 

Sábado 18

  • Exposición de arte: “Escena Emergente”, una muestra que reúne artistas en desarrollo. Inaugura a las 18 hs, en la sala de conferencias del HCD (Pellerano 778, Adrogué). El horario de visita será de 16 a 20 hs.
  • Claypole celebra sus 142 años: tendrá como escenario el cruce de 17 de Octubre y Suñé. Desde las 13 hs habrá diferentes actividades para la familia. Además, por la tarde, se presentarán La Boina de Don Pedro, La Orquestilika, Sensei y Llamecan Raiquen.
  • Música en vivo: La Orquesta de Cámara de Almirante Brown celebra sus 25 años con la apertura de la temporada 2026. Será bajo la dirección de Pablo Agri. Iniciará a las 20 hs, en la Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224)
  • Danza: Llega “Nuestras Mujeres”, un espectáculo de danza contemporánea que rinde homenaje a las grandes mujeres de la historia. Estará en manos en la Compañía de Ballet Fusión. Será a las 20:30 hs, en el Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo de Burzaco (E. de Burzaco 740)
  • Ciclo de tributos: se vivirá una noche a puro rock nacional a la Casa de la Cultura Luis Sandrini de Don Orione ( Eva Perón 1948). Desde las 19 hs, el escenario se llenará de energía con el show de “Dr Alvarez”, que rendirá homenaje a Intoxicados y Viejas Locas. Además, se presentará “Banda de problemas” como grupo invitado.
  • Castelforte abre sus puertas: el castillo se ubica en Rosales 1521, Adrogué. La jornada comenzará a las 16 hs. El ingreso será por orden de llegada y se solicitará un bono contribución de $5.000 por persona. Quienes participen podrán disfrutar de una charla histórica y recorrer tanto el museo como los túneles.
  • Tarde de juegos de mesa: será al aire libre en el Parque Ramón Carrillo (Erézcano 1850, Adrogué). Desde las 15:30 hs, se podrá disfrutar de una amplia ludoteca, con juegos de estrategia, habilidad, reacción e improvisación. Habrá competitivos y cooperativos, pensados para todas las edades y público.
  • Charla "Las leyes de la creación": se llevará adelante en la Biblioteca Esteban Adrogué (La Rosa 974). Se trabajarán los secretos a la hora de crear una obra artística o producto, a través de la filosofía El Cuarto Camino, de George Gurdjieff, y el método del Eneagrama. La charla estará a cargo del licenciado en ciencias de la comunicación Hernán Cacace. Iniciará a las 15:30 hs.

 

Domingo 19

  • Festejos por el aniversario de Claypole: desde las 13 hs se realizará el cierre del evento, con actividades que incluirán Zumba a las 15.30 hs, los shows del Ballet Pachamia (16 hs) y Actitud de Barrio (17 hs). También estará la murga Como Suena la Percu a las 17.30 hs y Axel Benítez y Kevin Leonel, desde las 18 hs.
  • Paf! Fantástica medieval - especial “muy muy lejano”: habrá artesanías, shows en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia. Sumado a ogros, magos, princesas, hadas y muchos personajes de películas. Arrancará a las 12 hs, en La Volanta de Glew (Vicente López y Planes 138).

 

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