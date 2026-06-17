Los personajes de Messi y "El Dibu", junto a una pelota gigante, llegan a Boulevard Shopping

Será en el marco del Día del Padre. Durante toda la semana, habrá descuentos, premios y shows. Conocé la grilla completa.

Con actividades inspiradas en el Mundial, promociones especiales y premios, Boulevard Shopping celebrará el Día del Padre con una semana temática inspirada en la pasión futbolera. Las propuestas ya se llevan adelante y se extenderán hasta este domingo, 21 de junio.

¿Qué habrá?

Durante toda la semana, quienes recorran el complejo (Av. Hipólito Yrigoyen 13298) podrán disfrutar de una imponente pelota de cuatro metros de altura, instalada especialmente para que las familias puedan tomarse fotografías. Además, todos los días, entre las 15 y las 20 hs, se realizará el desafío de patada al arco con premios para los participantes.

Asimismo, la jornada central será este viernes, cuando se desarrollarán diversas actividades especiales. Entre ellas:

15 a 20 hs : intervención artística en merchandising exclusivo , que permitirá a los clientes llevarse una remera personalizada con diseño del shopping.

: , que permitirá a los clientes llevarse una con 15 a 20 hs : sesión de fotos profesionales junto a la pelota gigante , donde los visitantes podrán lucir su mejor look futbolero y llevarse un recuerdo de la experiencia.

: junto a la , donde los visitantes podrán lucir su mejor look futbolero y llevarse un de la experiencia. 16 a 20 hs : personajes inspirados en los campeones del mundo Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez recorrerán los pasillos interactuando con grandes y chicos.

: personajes inspirados en los campeones del mundo recorrerán los interactuando con grandes y chicos. 19 hs: muestra de danza folclórica a cargo de la Compañía Danzarte Buenos Aires, en el marco de la celebración por el Día de la Bandera.

Además, quienes presenten tickets de compra de los locales Pierre Cardin, Farenheite, Urbanik, Equus, Macowens, Herencia o Stone tendrán doble oportunidad de participar del desafío de patada al arco y acceder a premios especiales. Los beneficios también incluirán descuentos de hasta el 50% en comercios adheridos entre las 18 y las 22 hs.

Imperdible

Por otra parte, hasta el domingo 21, Boulevard Shopping ofrecerá una promoción exclusiva por el Día del Padre. Quienes presenten tickets de compra por más de $100.000 recibirán una botella de vino Malbec de regalo y, si superan los $150.000, también obtendrán una pelota de fútbol Boulevard.

Desde el centro comercial señalaron que la iniciativa busca generar experiencias que combinen entretenimiento, beneficios y momentos para compartir en familia.