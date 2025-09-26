Hallaron muerto al vecino de Glew que era buscado hace casi un mes

Se trata de Marco Antonio Caniza. “Nos duele el alma. El que lo conocía sabía que era la persona más buena que podía existir”, expresó su sobrina en redes. Los detalles.

Tras casi un mes de búsqueda, Marco Antonio Caniza, vecino de Glew, fue hallado sin vida. Tenía 33 años y había sido visto por última vez el 29 de agosto pasado. La triste noticia la confirmó su familia.

Su despedida

El browniano vivía en el barrio Parque Roma. Las cámaras de seguridad registraron cuando salió de su casa, alrededor de las 22.30 hs y desde ahí no se supo más nada de él. Su círculo íntimo apuntaba que estaba atravesando un "estado depresivo" por la falta de empleo.

“Primero quería agradecerles a todos por ayudarnos en la búsqueda de Marquito por preocuparse y preguntarnos. Lamentablemente lo encontramos sin vida”, aseguró su sobrina María en redes sociales.

Y continuó: “Nos duele el alma, es un dolor inmenso e inexplicable. El que lo conocía sabía que era la persona más buena que podía existir”.

Por el momento, no trascendió si se trató de un suicidio o un homicidio.

La búsqueda

Al momento de marcharse, Marco no llevaba celular, DNI, billetera ni tampoco SUBE. Eso dificultó aún más rastrearlo.

“Su hermana piensa que tiene como un estado depresivo porque estaba sin trabajar hace rato. Se la pasaba todo el día encerrado en su casa y cada vez que salía avisaba a mi mamá porque viven en el mismo terreno. Esta vez no lo hizo”, había indicado su sobrina, días atrás, a De Brown.