Hasta el viernes, castrarán a perros y gatos en Malvinas Argentinas

El servicio es gratuito. Se operarán 50 animales por jornada. La atención será por orden de llegada. ¿Dónde estarán?

Con el foco puesto en la salud animal, se llevará adelante un nuevo operativo itinerante de castración gratuita. En esta oportunidad, será en Malvinas Argentinas. Las intervenciones comenzaron este lunes y se extenderá hasta el viernes 12, inclusive.

¿Dónde y cómo?

Los profesionales del área de Zoonosis, se instalarán en la delegación de la localidad, ubicada en Policastro 2389. El servicio está destinado a perros y gatos a partir de los cinco meses. Se operan también hembras en celo y preñadas.

La atención será por orden de llegada con registro desde las 7.30 hs y un cupo de 50 animales por jornada. Las mascotas deben presentarse en ayuno de 12 horas de sólidos y líquidos.

Según informaron, en el caso de los gatos, es obligatorio transportarlos en el interior de una bolsa de red (como la de cebolla). Se solicitó además llevar una manta para contenerlos luego de la intervención.

Sobre el programa

Lo lleva adelante la Comuna a través de la Dirección de Zoonosis. “Seguimos adelante con este importante servicio, siempre con el objetivo de fortalecer y potenciar las políticas públicas de control ético de superpoblación de perros y gatos”, destacó el intendente Mariano Cascallares.

Y completó: “Somos el primer Municipio No Eutanásico del país. Nuestro sistema de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas es un verdadero orgullo que hoy se replica como referencia a nivel nacional y en el continente”.