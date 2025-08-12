Herramientas que salvan vidas: darán un curso de socorrismo en Burzaco

Los vecinos podrán capacitarse en primeros auxilios, RCP + DEA y prevención de accidentes. ¿Cómo anotarse?
Para que los vecinos cuenten con los conocimientos necesarios para reaccionar ante una emergencia y poder salvar vidas, la UNaB abrió la inscripción de un nuevo curso de socorrismo. La actividad es no arancelada y se desarrollará de manera presencial en Burzaco.
Se llevará adelante este miércoles, 13 de agosto, a partir de las 18 hs. Tendrá como escenario al Centro de Arte y Cultura E.S. Discépolo. El mismo está ubicado en Eugenio de Burzaco 750, a metros de la estación ferroviaria de la localidad.
Según indicaron, el curso “3,2,1… Salvar vidas” capacitará en:
La actividad se enmarca dentro del programa de extensión “La Universidad en tu localidad”. En este caso, es organizado por la UNaB en articulación con el Municipio y la fundación Causa Común.
Si bien la propuesta se pondrá en marcha mañana, todavía cuenta con cupos disponibles. Quienes deseen formar parte deberán completar un formulario virtual (accedé haciendo clic aquí).
