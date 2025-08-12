Mar, 12/08/2025 |
Herramientas que salvan vidas: darán un curso de socorrismo en Burzaco


Los vecinos podrán capacitarse en primeros auxilios, RCP + DEA y prevención de accidentes. ¿Cómo anotarse?

Para que los vecinos cuenten con los conocimientos necesarios para reaccionar ante una emergencia y poder salvar vidas, la UNaB abrió la inscripción de un nuevo curso de socorrismo. La actividad es no arancelada y se desarrollará de manera presencial en Burzaco.

¿Cómo será?

Se llevará adelante este miércoles, 13 de agosto, a partir de las 18 hs. Tendrá como escenario al Centro de Arte y Cultura E.S. Discépolo. El mismo está ubicado en Eugenio de Burzaco 750, a metros de la estación ferroviaria de la localidad.

Según indicaron, el curso “3,2,1… Salvar vidas” capacitará en:

  • Socorrismo
  • Primeros auxilios
  • RCP + DEA
  • Prevención de accidentes

La actividad se enmarca dentro del programa de extensión “La Universidad en tu localidad”. En este caso, es organizado por la UNaB en articulación con el Municipio y la fundación Causa Común.

¿Cómo anotarse?

Si bien la propuesta se pondrá en marcha mañana, todavía cuenta con cupos disponibles. Quienes deseen formar parte deberán completar un formulario virtual (accedé haciendo clic aquí).

