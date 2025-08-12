Con venta de plantas e insumos a precios accesibles, vuelve Expoviveros a Adrogué

Será este finde. La jornada incluirá shows, ferias y un amplio paseo gastronómico. ¿Dónde y en qué horario será?

Empezando a sentir la llegada de la primavera, vuelve una nueva edición de Expoviveros a Adrogué. Se llevará adelante este sábado 16 y domingo 17 de agosto. Promete ser una jornada imperdible para los amantes de las plantas.

¿Cómo será?

La propuesta tendrá lugar en Plaza Brown, ubicada en pleno casco céntrico de la localidad. En ambos días, comenzará a las 12 hs y se extenderá hasta las 20 hs. Participarán cooperativas florícolas, viveristas y productores locales.

Durante el paseo, los vecinos podrán encontrar stands de venta a precios accesibles, insumos y libros. También participar de muestras institucionales y disfrutar el cierre con shows musicales. Se presentarán:

Sábado- 18hs: Método Nakache

Domingo- 18 hs: Arethas

Sumado a ello, se instalará la Feria de Productores Rurales y un amplio paseo gastronómico. Este incluirá variedad de exquisiteces artesanales, dulces y saladas.

Sobre Expoviveros

Se realizó por primera vez en noviembre del 2024 y fue un éxito. Es organizada por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional; Descubrí Brown y el Ministerio de Desarrollo Agrario Bonaerense.