Homenaje al rock en Burzaco: interpretarán temas de Soda, Charly, Spinetta y Los Abuelos de la Nada

Se trata del musical "Tirá para arriba". Estará integrado por un elenco de 20 bailarines. Conocé más.

El espíritu del rock argentino vuelve de la mano de la comedia musical “Tirá para arriba”. Se trata de un espectáculo que combina una historia de amor con los clásicos de los años ’80. La entrada será gratuita.

¿Cuándo y dónde?

La función será este viernes, 8 de mayo, a las 20 hs. Tendrá como escenario el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo, ubicado en E. de Burzaco 740, a metros de la estación ferroviaria de la localidad.

El show invitará a viajar en el tiempo al ritmo de canciones inolvidables de bandas y artistas como Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo, Charly García, Spinetta, Memphis, Sandra y Celeste, Zas, Pappo, entre otros referentes que marcaron una época.

Con un elenco integrado por 20 bailarines, la puesta está a cargo del Cuerpo Estable de Comedia Musical del Instituto Municipal de las Culturas, que este año celebra 27 años de trayectoria sobre los escenarios. La dirección general es de Daniel Vitaller.

“Una noche para cantar, emocionarse y revivir una época inolvidable”, indicaron desde la organización en redes sociales.