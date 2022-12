Iacono, el browniano que maravilla con su freestyle en las calles de Qatar

El oriundo de Burzaco realiza shows afuera del Education City Stadium y en el centro de Doha. "El ambiente y la energía que se viven no se comparan con nada", contó a De Brown. Mirá el video.

En donde está la magia del fútbol, ahí está él. Charly Iacono deslumbra con su freestyle a todos los fanáticos que disfrutan de la Copa del Mundo. Contratado por la empresa Qatar Fundation, el oriundo de Burzaco se encarga de entretener a los hinchas antes y después de los partidos.

Con la camiseta de Argentina como bandera, despliega todo su talento tanto en los shows fuera del Education City Stadium como en las calles del centro de Doha. El browniano es uno de los máximos representantes de la disciplina y entre sus títulos personales luce un bicampeonato mundial y latinoamericanos.

"El ambiente y la energía que se viven no se compara con nada. Antes ya había estado en la edición que se realizó en Rusia durante 2018. Estoy muy contento de vivir mi segunda experiencia", sostuvo en diálogo con www.deBrown.com.ar.

A Iacono sólo le basta una pelota y un poco de espacio para enamorar a, quienes después de verlo, se convierten en sus fans. Jueguitos con los gemelos, controlar el balón en la espalda mientras realiza flexiones de brazo o desafío de caños, son algunos de los trucos con los que asombra.

"Les gusta, se junta mucha gente y se arma rápido una ronda. Estar acá significa una alegría enorme. Es poder vivir desde adentro un Mundial y respirar fútbol las 24 horas. Salís a la calle y ves fanáticos de cualquier país. Es como viajar a muchos países al mismo tiempo", expresó.

De Burzaco a la cima

Comenzó a adentrarse en la disciplina cuando era muy chico, mirando videos e intentando copiar a Ronaldinho, su ídolo. Si bien ahora es una mega estrella del freestyle, Iacono nunca se olvidó de su localidad y muchas veces se lo puede ver en la plaza San Cayetano de Burzaco.

"Lo hacía para divertirme. Eso me llevó a seguir trabajándolo y lo demás se fue dando porque hacía lo que me gustaba sin obligaciones. No me canso de entrenar porque amo lo que hago", concluyó a este medio.