¡Imperdible!: ofrecerán 2x1 en cervezas durante todo mayo en Brown

La iniciativa se aplicará un día específico de la semana, en cervecerías seleccionadas del distrito. Los detalles.

Almirante Brown realizará durante todo mayo “Date el gusto, juntate”, una propuesta que invita a vecinos a disfrutar de 2x1 en cerveza en distintas cervecerías del distrito. El objetivo de esta iniciativa es fomentar el encuentro y el consumo en comercios locales.

¿Cómo será?

Los brownianos podrán aprovechar este beneficio todos los miércoles del corriente mes. Así, tendrán una excusa para darle una pausa a la rutina para compartir y vivir más momentos con amigos y seres queridos.

En esa línea, las cervecerías adheridas a “Date el gusto, juntate” son:

Adrogué:

Baum (Mitre 1184)

La estación de la birra (diagonal Almirante Brown 1365)

El Rincón (Mitre 1401)

Burgalovers (Amenedo 1002)

Ruka (avenida Espora 599)

Öl Tack (Cordero 759)

Hamburga (Nother 771)

Mocca (plaza Brown 303)

El Bufet de Prato (Spiro 1093)

The Mitre (Mitre 1171)

Guernica (Pellerano 706)

Nuevo Tempo (Mitre 997)

Filomena (Esteban Adrogué 1102)

Burzaco:

Crunchyburguer (avenida Yrigoyen 14687)

Don Vito (Mitre 856)

Longchamps:

Brooklyn (avenida Yrigoyen 18391)

Dalmasetto (Chiesa 708)

Rafael Calzada:

Garibaldi (avenida San Martín 3170)

Aldorado (avenida San Martín 3541)