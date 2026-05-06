¡Imperdible!: ofrecerán 2x1 en cervezas durante todo mayo en Brown

La iniciativa se aplicará un día específico de la semana, en cervecerías seleccionadas del distrito. Los detalles.
Almirante Brown realizará durante todo mayo “Date el gusto, juntate”, una propuesta que invita a vecinos a disfrutar de 2x1 en cerveza en distintas cervecerías del distrito. El objetivo de esta iniciativa es fomentar el encuentro y el consumo en comercios locales.
Los brownianos podrán aprovechar este beneficio todos los miércoles del corriente mes. Así, tendrán una excusa para darle una pausa a la rutina para compartir y vivir más momentos con amigos y seres queridos.
En esa línea, las cervecerías adheridas a “Date el gusto, juntate” son:
Adrogué:
Burzaco:
Longchamps:
Rafael Calzada:
🍕Ofrecerán pizza libre y bebida a $18 mil en distintos comercios de Brown👇 #PizzaLibrehttps://t.co/eg3qdefxsP
— Noticias De Brown (@debrownweb) April 23, 2026