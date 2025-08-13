Mié, 13/08/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2417
SOCIEDAD
miércoles 13 de agosto de 2025

Impresionante incendio en un depósito de pallets del Parque Industrial


Dos dotaciones de Bomberos debieron combatir las llamas. Los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un brutal incendio se desató en las últimas horas en el Parque Industrial de Burzaco. Ocurrió en un depósito de pallets peteneciente a una de las empresas que integran el polo productivo.

¿Cómo fue?

El siniestro se registró durante este martes, 12 de agosto, alrededor de las 11 hs. Debido a la intensidad del fuego, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown debieron trabajar en el lugar.

Según informaron oficialmente a www.deBrown.com.ar, afortunadamente no hubo que lamentar heridos, ya que el depósito contenía gran cantidad de pallets en desuso.

Tras varios minutos, los oficiales lograron controlar y combatir el incendio que se extendió con rapidez. Hasta el momento, se desconocen las causas que lo provocaron.

