SOCIEDAD
lunes 12 de enero de 2026

Impresionante vuelco en Burzaco: cuatro heridos


Fue sobre Ruta 4, cerca de la rotonda Los Pinos. Intervino personal de Bomberos Voluntarios Almirante Brown. ¿Qué pasó?

Burzaco fue escenario el fin de semana de un terrible accidente vial. Todo se originó cuando el conductor de un vehículo perdió el control y terminó volcando. Como consecuencia de ello, se registraron cuatro heridos.

 

¿Qué pasó?

Ocurrió durante la noche del sábado, 10 de enero. Fue sobre Ruta 4, cerca de la rotonda Los Pinos, una zona de alta circulación.

Según trascendió, el siniestro provocó que dos hombres mayores y dos menores sufrieran lesiones leves y debieran ser inmediatamente atendidos. Asimismo, el rodado quedó con serios daños materiales.

En el lugar, Bomberos Voluntarios Almirante Brown realizó tareas de asistencia a los involucrados. También, intervino personal de ambulancias municipal y Policía de la jurisdicción.

