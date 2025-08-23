Inauguraron el nuevo edificio de la secundaria N° 35 en Ministro Rivadavia

Participaron el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, el intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel. La información.

En un emotivo acto, inauguraron el nuevo edificio de la escuela secundaria N°35, de Ministro Rivadavia. Además, se entregaron 200 tablets a alumnos en el marco del programa "Brown te Conecta".

¿Cómo fue?

La actividad se llevó adelante en el establecimiento ubicado en las avenidas Juan B. Justo y República Argentina. Participaron el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, el intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel.

Las autoridades, recibidas por la directora Veronica Celeani, realizaron el corte de cintas. Luego, descubrieron una placa conmemorativa en el ingreso al nuevo edificio.

“Luego de que el lunes pasado inauguramos junto a Alberto (Sileoni) dos instituciones educativas en Glew, hoy nos volvemos a encontrar para poner en funcionamiento este moderno lugar para la secundaria N°35. Son 54 los establecimientos de todos los niveles que construimos, gestionamos e inauguramos desde el inicio de nuestra gestión”, remarcó Cascallares.

En sus inicios

La institución funcionó como anexo de la secundaria N° 16, sin contar con un edificio propio. Durante este período, los cursos se dictaban en distintos espacios prestados, entre ellos la primaria N° 11, el Hogar El Alba y la Granja Municipal.

A fines del 2015, la escuela se trasladó a su actual predio, propiedad del Augusto Noli, quien lo cedió en calidad de préstamo para su funcionamiento. En el 2016, la Municipalidad alquiló el inmueble, y finalmente, en 2017, se concretó la compra definitiva del predio, consolidando de este modo su sede actual.

Con las obras, el edificio consta de un salón de usos múltiples, cocina con despensa integrada y ocho aulas, una de ellas multimedia. También un sector administrativo destinado a dirección y secretaría, sala de profesores y núcleos sanitarios.

Cabe destacar que, en los últimos días, Sileoni, Cascallares y Eichel inauguraron en Glew el Centro de Formación Integral (CFI) N° 2 y del edificio de la secundaria N° 82.

¿Quiénes participaron?

Fueron parte del acto el jefe de Gabinete Municipal, Leandro Battafarano; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la jefa Regional de Inspección escolar, María Inés Centurión; el titular del Consejo Escolar, Ezequiel Mars y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola.

Se sumaron los subsecretarios de Infraestructura, Gabriela Fernández; y de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero; el delegado de Ministro Rivadavia, Rodolfo Díaz Vélez, entre otras autoridades.