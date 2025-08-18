Inauguraron un centro de formación integral y una escuela secundaria en Glew

Encabezaron los actos, el intendente Mariano Cascallares y el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni. También participó la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel. Los detalles.

Con el tradicional corte de cintas, inauguraron en las últimas horas dos nuevas instituciones educativas en Glew. Se trata del Centro de Formación Integral (CFI) N°2 y el edificio de la Escuela Secundaria N°82.

De los actos, participaron el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni; el intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel. La jornada comenzó en el CFI N°2, ubicado en Monroe 1076. Allí, las autoridades junto a la directora Silvia Bedú descubrieron una placa conmemorativa.

Obras

El edificio, que inició su ciclo lectivo en junio, cuenta con una matrícula de 200 estudiantes, 25 de ellos con inclusión laboral. Dispone de hall, dependencias administrativas, salón de usos múltiples, sala de máquinas y núcleos sanitarios.

Posteriormente, la comitiva se trasladó al edificio de la Secundaria N° 82, en Victorino de la Plaza y Ministro French. En el lugar, también participaron el jefe de Gabinete, Leandro Battafarano, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

Según indicaron, el establecimiento cuenta con SUM, seis aulas, dirección, administración y sanitarios para niños y personas con movilidad reducida. Además de buffet, oficina de administración, un playón de recreación y otro deportivo y cercos perimetrales con portones de acceso.

“Estamos muy felices de recibir a Alberto (Sileoni) para inaugurar dos instituciones educativas en Glew. Fue en el marco de una incesante política pública que permitió desde el inicio de nuestra gestión en 2016 la creación de 53 instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, sumado a la querida Universidad Nacional Guillermo Brown”, destacó Cascallares.

En esa línea, sostuvo además: “Tenemos en claro que la escuela pública de calidad y gratuita, es la verdadera herramienta que da oportunidades a todos los vecinos”.

Y completó: “En un momento donde todo está en debate, donde se han realizado desde el Gobierno Nacional recortes y se pone en discusión el Estado. El Estado es esto, un jardín de infantes, una primaria, la Secundaria N°82. Hoy más que nunca queremos apoyar las políticas públicas que realiza la Provincia en este sentido”.

¿Quiénes estuvieron?

De las actividades también participaron la directora general de Empleo, Micaela Ortiz; la consejera escolar, Iris Balmaceda; el coordinador para la Promoción en Ciudadanía y Participación, Sebastián Ozon, y consejeros escolares.