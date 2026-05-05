Instalan puentes peatonales en Calzada y Malvinas Argentinas

Las obras contemplan la construcción de rampas de acceso, veredas de hormigón con cordones y pendientes transversales. Todos los detalles.

Para mejorar la accesibilidad, instalaron tres nuevos cruces peatonales en Rafael Calzada y Malvinas Argentinas. El objetivo es optimizar la conectividad barrial priorizando el tránsito de los peatones.

¿Dónde se encuentran?

En los últimos días, la Comuna reemplazó un puente de madera, ubicado en El Picaflor y el arroyo San Francisco en Rafael Calzada, por uno de estructura metálica. Hizo lo propio en el situado en Chopin y Av. San Javier.

También se colocó otro nuevo en las calles Pino y Bradley sobre arroyo del Rey, en el barrio Betharram de Malvinas Argentinas. Los trabajos se enmarcan en un plan de movilidad urbana segura y accesible.

Las obras contemplan, además, la construcción de rampas de acceso, veredas de hormigón con cordones integrales y pendientes transversales. Esto asegurará el escurrimiento pluvial y las correspondientes bases para sustentar las estructuras metálicas.

Las nuevas pasarelas son ejecutadas con materiales de alta durabilidad y bajo mantenimiento, cumpliendo cánones de accesibilidad, seguridad estructural y normativas municipales vigentes.

“El Municipio continúa no solo instalando sino poniendo en valor los accesos peatonales sobre los arroyos del distrito. Seguimos trabajando para el mayor bienestar de toda la comunidad”, expresó Mariano Cascallares.