Instalaron contenedores para el servicio de recolección de residuos en Don Orione

Además, desde la Comuna adelantaron que se prevé la colocación de otros receptáculos en diferentes puntos del barrio. La información.

Almirante Brown puso en marcha un proceso de instalación de nuevos contenedores para la recolección de residuos en el barrio Don Orione. El objetivo es facilitar y mejorar el servicio de higiene urbana del complejo habitacional.

¿Cómo fue?

Se trata de una prueba piloto, articulada por la Comuna a través del programa Brown Verde y la empresa Hersumet. De este modo, se dispusieron receptáculos para el arrojo de la basura domiciliaria que reemplazan a los tradicionales cestos.

En ese marco, se instalaron tres contenedores, con una capacidad de 2 m3 cada uno, en la calle Río Salado (Manzana 1). Allí, los vecinos del barrio podrán depositar los deshechos. Para ello, además se construyeron dársenas especiales que permitieron su ubicación.

El servicio cuenta con un camión para la recolección, que pasará una vez por día, los siete días de la semana. Será en el horario de 18 a 21 hs.

Lo que viene

Según informaron, se prevé la colocación de otros receptáculos, adquiridos por el Municipio. Estarán en Araujo y Marechal (Manzana 43) y en avenida Eva Perón y Marechal (Manzana 35), además de ampliar el servicio a otros sectores del barrio.

“Seguimos sumando herramientas para potenciar la recolección de residuos domiciliarios en el barrio Don Orione, siempre con la premisa de mejorar la calidad vida de todos los vecinos”, indicó Mariano Cascallares.