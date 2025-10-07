Instituciones de Brown podrán acceder a créditos de hasta $150 millones con grandes beneficios

Se trata de un acuerdo entre el Municipio y la Provincia. La firma estuvo encabezada por el intendente Mariano Cascallares; el presidente del Bapro, Juan Cuattromo, y el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. La información.

El Municipio de Almirante Brown, junto a la Provincia de Buenos Aires, sellaron un importante convenio en el distrito. Este apunta a facilitar el acceso a créditos a instituciones locales, sin la necesidad de recurrir al sistema bancario.

¿Cómo fue?

La firma estuvo encabezada por el Intendente Mariano Cascallares; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo y el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Este acuerdo, enmarcado en el fideicomiso Fuerza Solidaria, permitirá a las organizaciones sociales, productivas y cooperativas brownianas acceder a financiamientos de hasta $150 millones. Incluye además beneficios de hasta nueve meses de gracia para el pago del capital y una tasa de interés anual del 40%, con un subsidio de hasta 25 puntos porcentuales.

Asimismo, el convenio permitirá a las organizaciones acceder a financiamiento accesible, fomentando la producción local, la generación de empleo y el fortalecimiento de la economía social y solidaria. También será una herramienta clave para seguir promoviendo la inclusión y el desarrollo económico del Municipio.

El Fideicomiso Fuerza Solidaria

Fue creado en 2006 por el Gobierno bonaerense y el Banco Provincia. Busca promover el desarrollo y la inclusión laboral a través de la financiación de proyectos sociales y productivos. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad es la autoridad encargada de su aplicación.

Según informaron, se trata de una herramienta para fortalecer el tejido social y económico de las instituciones. Facilitará que organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, cooperativas, mutuales, federaciones, cámaras y agencias de desarrollo puedan llevar adelante sus proyectos sin recurrir a los créditos tradicionales del sistema bancario.

"El objetivo es acompañar el trabajo que realizan a diario las entidades locales para promover el desarrollo de nuestra comunidad y generar empleo genuino", destacó Cascallares.

El acuerdo fue firmado, además, por los intendentes de los municipios de Alberti (Germán Lago), Ezeiza (Gastón Granados), San Martín (Fernando Moreira), Ituzaingó (Pablo Descalzo), Mar Chiquita (Fabián Jaquet), Morón (Lucas Ghi), Salto (Camilo Alessandro) y San Vicente (Nicolás Mantegazza).