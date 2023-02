Jeremías Ponce en EE.UU.: "Voy en busca de la victoria"

El oriundo de José Mármol peleará por el Título Mundial FIB. "Subo al ring a disfrutar y a hacer lo que me gusta", sostuvo a De Brown.

Jeremías Ponce ya se encuentra en la fría Minnesota (se reportan -6°) donde intentará quedarse con la corona que soñó desde aquel diciembre de 2015 cuando debutó de manera profesional. El púgil de José Mármol está a un paso del Título Mundial FIB y no dejará pasar su oportunidad.

En diálogo con www.deBrown.com.ar, analizó la batalla de este sábado, 25 de febrero, ante Subriel Matías. Dejó en claro se presentará en Estados Unidos con el objetivo de quedarse con el cinturón.

"Voy a subir al ring a disfrutar y hacer lo que me gusta. Voy a ir a buscar la victoria y eso es lo que van a ver", remarcó.

Pese a que la velada ya está confirmada, tuvieron que pasar varios meses para encontrar una fecha oficial. Sin embargo, el browniano no se desesperó y siguió trabajando de la misma manera para llegar en su máximo nivel, de la mano de la dinastía Zacarías.

"Lo tomé con calma. Si bien pudo haberme jugado en contra, no fue así porque no deje de entrenar y me mantuve enfocado. La preparación fue similar a las anteriores, siempre me preparo a consciencia. Tuve como sparring a Leo Fonseca en la mayoría, Cabaña, Verón y después con los chicos del gimnasio", explicó.

Lo que le espera

El rival de turno será Subriel Matías, quien se ubica como N°2 del ranking FIB por detrás de Ponce. El puertorriqueño arrastra un récord de 18 triunfos en 19 presentaciones y, por su carrera, casi que jugará de local en USA (ya peleó seis veces allí).

"Hay que cuidarse de no recibir golpes claros y de poder estar atento en todo momento e intentar hacer nuestro trabajo", analizó en comunicación con este medio.

"Jere" debutó como profesional en 2015 luego de más de 30 batallas ganadas como amateur. Desde su inicio demostró que estaba para cosas importantes y hoy es la bandera argentina del boxeo en el mundo. Con 30 triunfos en la misma cantidad de veladas, está a un par de rounds de tocar el cielo con las manos.

"Al Ponce de hace ocho años atrás le diría que todo lo que un día soñó y pensó en algún momento le va a llegar. Y que todo el esfuerzo diario tiene su recompensa", cerró.