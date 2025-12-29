Jugó al Gordo de Navidad en Burzaco y ganó el tercer premio

El monto es de $65 millones, pero será que repartido entre el resto de los triunfadores. La información.

Burzaco trae suerte. Una agencia de lotería de la localidad fue la vendedora de uno de los boletos ganadores del Gordo de Navidad. Se trata del sorteo que se realiza con motivo de las Fiestas y en que los participantes pueden elegir comprar números del 0 al 99999.

En este marco, el tercer número que salió victorioso fue el 87.156. Una fracción fue adquirida en el comercio browniano. También en locales de Mar del Plata (4), Miramar, San Andrés (Gral. San Martín), Coronel Suárez, Chacabuco y Ezpeleta (Quilmes).

El valor del premio asciende a $65 millones. Sin embargo, lo dividirán entre todos los ganadores, por lo que cada uno debería recibir $6.500.000.

Sobre el sorteo

Se llevó adelante el pasado viernes 26 de diciembre. El primer número que salió victorioso fue el 77222. En este caso, el pozo era de $800 millones y será repartido entre clientes.