Lun, 29/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2555
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
lunes 29 de diciembre de 2025

Jugó al Gordo de Navidad en Burzaco y ganó el tercer premio


El monto es de $65 millones, pero será que repartido entre el resto de los triunfadores. La información.

Burzaco trae suerte. Una agencia de lotería de la localidad fue la vendedora de uno de los boletos ganadores del Gordo de Navidad. Se trata del sorteo que se realiza con motivo de las Fiestas y en que los participantes pueden elegir comprar números del 0 al 99999.

En este marco, el tercer número que salió victorioso fue el 87.156. Una fracción fue adquirida en el comercio browniano. También en locales de Mar del Plata (4), Miramar, San Andrés (Gral. San Martín), Coronel Suárez, Chacabuco y Ezpeleta (Quilmes).

El valor del premio asciende a $65 millones. Sin embargo, lo dividirán entre todos los ganadores, por lo que cada uno debería recibir $6.500.000.

Sobre el sorteo

Se llevó adelante el pasado viernes 26 de diciembre. El primer número que salió victorioso fue el 77222. En este caso, el pozo era de $800 millones y será repartido entre clientes.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram