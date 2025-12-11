Juraron los nuevos concejales de Almirante Brown

Fueron electos en las elecciones del 7 de Septiembre. En la nota, la nueva conformación del legislativo local.
Durante una ceremonia llevada a cabo en el Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown, juraron este miércoles los nuevos ediles que fueron electos en las elecciones legislativas del pasado domingo 7 de septiembre.
La actividad se inició con la Sesión Preparatoria presidida por Nicolas Jawtuschenko. Una vez entonadas las estrofas del Himno Nacional Argentino, se procedió a la jura y luego al tratamiento de las licencias de quienes lo solicitaron.
La asunción fue seguida de cerca por Mariano Cascallares, por el intendente interino browniano, Juan José Fabiani, y otros funcionarios del equipo de gestión municipal.
La nueva conformación del cuerpo legislativo es con 15 concejales de Fuerza Patria, 8 de la Libertad Avanza y 1 de la Unión Cívica Radical.
Por otro lado, Cascallares mantuvo en la previa un encuentro con los ediles del Bloque de Fuerza Patria. Les deseó una "gestión legislativa de mucho trabajo en articulación con el Ejecutivo para seguir generando obras y servicios en beneficio de todos los vecinos". También, felicitó a Micaela Ortiz, quien fue designada nueva titular del bloque del oficialismo.
ALIANZA FUERZA PATRIA
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
UCR- RAÚL ALFONSÍN
La sesión preparatoria se llevó a cabo en el exterior del edificio del Honorable Concejo Deliberante. Fue transmitida por pantallas a través de un circuito cerrado de cámaras para los vecinos y la militancia que se encontraban afuera en la calle.
Una vez terminado el encuentro se registraron incidentes en la calle entre integrantes de la Libertad Avanza y La Cámpora. Luego de unos minutos, se pudieron neutralizar.