Kicillof asumió su segundo mandato como gobernador de la Provincia

Luego de jurar, el mandatario realizó un balance de su gestión y señaló que los bonaerenses eligieron “continuar con un camino que ya está señalizado”. Además, advirtió que “la coparticipación a Buenos Aires es injusta”. Los detalles.

Axel Kicillof asumió este lunes, 11 de diciembre, como gobernador de la provincia de Buenos Aires. En tanto, Verónica Magario hizo lo propio como vice. Se trata del segundo mandato de la fórmula.

¿Cómo fue?

Pasadas las 18:30, la ceremonia se puso en la legislatura bonaerense. Contó con la presencia de miembros del gabinete, intendentes, legisladores, distintas autoridades y de la reciente exvicepresidente de la Nación, Cristina Fernández.

Tras la jura, Kicillof emitió un mensaje dedicado a los bonaerenses: “Hayan votado a quien hayan votado, gracias a todos por esta nueva responsabilidad con la que el pueblo me distinguió. Sepan que mi compromiso es seguir gobernando para todos sin distinción”.

“Sabemos que nos tocó transitar cuatro años extremadamente difíciles, en los que atravesamos sucesos inesperados e inéditos. Algunos de ellos enormemente dolorosos. Sin embargo, hoy estamos acá firmes como siempre y resuelto a seguir adelante”, afirmó.

En tanto, agradeció a todos los presentes, su familia, los 135 intendentes electos de la provincia y a los ministros que los acompañaron en su anterior gestión, quienes “trabajaron con compromiso reconstruyendo cada área de un Gobierno Provincial que había sido desmantelado”.

Kicillof, no obstante, dedicó un sentido mensaje a Cristina Fernández: “En especial, agradezco la presencia de una persona a la que admiro demasiado. Dos veces presidente y hasta anteayer vicepresidenta de la Nación. Gracias por venir, gracias por estar”.

Lo que viene

El gobernador bonaerense aseguró que este nuevo comienzo es posible gracias al “acompañamiento y al respaldo” del pueblo. Asimismo, señaló que la reelección se debe a que decidieron “no apostar a lo desconocido y se inclina por continuar con un camino que ya está señalizado”.

“Esta reelección ocurre en circunstancia de extendido malestar social, en las que muchos oficialistas fueron derrotados. Se valoró lo que hicimos en circunstancias muy complejas. Sobre todo, se volvió a elegir a este Gobierno sabiendo que no se votó una continuidad mecánica, sino para proseguir la transformando de la provincia”, enfatizó.

Y continuó: “Durante estos cuatro años, atravesamos muchas dificultades. Reconocemos que todavía falta mucho para asegurarle a la mayoría una vida digna, en paz, con menos miedo e incertidumbre. Por eso, tomamos esta reelección con emoción y sin exitismo”.

Falta de recursos

Kicillof precisó que los bonaerenses evaluaron lo que “falta en materia de vivienda, educación, salud e infraestructura no se consigue ni con motosierra ni con ajuste”.

“Nada de eso se obtiene sin recursos. En este tiempo se escucharon barbaridades sobre los que recibe la provincia. Sin un diagnostico preciso y honesto resulta imposible encontrar soluciones. Lo cierto es que es la que menos recursos por habitante gastó el año pasado. No lo digo con orgullo, sino como que un reclamo”, apuntó.

En tanto, continuó explicando: “El origen de esta desventaja comparativa, que limita las posibilidades de brindar servicios públicos de calidad, obedece a una causa: la provincia es la que proporcionalmente menos recursos recibe de la coparticipación. Más allá del compromiso solidario, esta situación constituye una enorme injusticia”.

En esa línea, el gobernador invitó a todos los partidos representados en el ámbito legislativo a “recuperar los recursos que fueron quitados a la provincia”.

Nuevo gobierno

En relación a la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, Kicillof dejó en claro que no comparte “sus ideas y propuestas”. No obstante, respeta la “esperanza de los millones que lo eligieron a la espera de tiempo mejor”.

“En mi opinión, sus propuestas no conducen a una mejor sociedad ni economía. Así y todo, deseo con honestidad que las cosas salgan bien. Nos tocará convivir con un Gobierno Nacional cuyas prioridades no compartimos, pero su legitimidad popular respetamos. Pedimos que se respete la voluntad de la mayoría de los bonaerenses, que respaldaron un proyecto de desarrollo, inclusión y defensa de derechos”, puntualizó.

Por último, resaltó: “Durante estos cuatro años, el Estado presente no es una entelequia y se demostró en todas las aéreas. El Estado no desplazó al mercado, sino que se hizo responsable de aquellas necesidades que no tienen respuesta. Inauguramos 206 escuelas y entregamos 170 mil computadoras. Estos pibes no podían comprarlas. ¿No tenías derecho a esa herramienta esencial para su futuro? Si no se las dábamos, ¿se las iban a dar gratuitamente empresas?”