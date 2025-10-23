Kicillof, Taiana y Cascallares llamaron a votar por Fuerza Patria en Burzaco

Fue en un acto en el Club San Martín. “Vamos a decirle bien fuerte a Milei que el pueblo de la provincia de Buenos Aires está de pie para ponerle un límite a sus políticas y su crueldad", resaltó el gobernador. La información.

En la previa a las elecciones legislativas nacionales, Fuerza Patria llevó adelante un multitudinario acto en Almirante Brown. Estuvo encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof; los candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana y María Jimena López, y el intendente Mariano Cascallares.

Sobre la jornada

Se desarrolló desde las 10.30 hs, en el Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco. Más de 3 mil personas entre militantes y equipos de trabajo en participaron. Allí se brindaron lineamientos generales de fiscalización y se destacó la importancia de cuidar el voto en cada una de las mesas del distrito.

“Hoy estamos cerrando las capacitaciones a lo largo y a lo ancho de Almirante Brown, con la presencia de nuestros candidatos y compañeras y compañeros de toda la Tercera e incluso la Octava Sección. Es una alegría enorme ver este compromiso colectivo, porque demuestra que seguimos fortaleciendo nuestro proyecto político desde el territorio”, sostuvo el jefe comunal.

En esa línea, agregó: “Tenemos un Gobierno Provincial que acompaña y trabaja codo a codo con nuestro frente, en contraste con una gestión nacional que lamentablemente mira para otro lado y toma medidas todo el tiempo contra el pueblo”.

Y completó: “Los funcionarios nacionales fueron como veinte veces al país del norte, pero nunca se acercaron a distritos como Almirante Brown, Florencio Varela, La Matanza o La Plata. Esos son los contrastes que marcan claramente dos modelos de país. El domingo tenemos la responsabilidad de ponerle un enorme freno a Milei en la Provincia y de lograr una nueva victoria con el peronismo de pie, defendiendo los derechos y el futuro de nuestro pueblo”.

En este marco, Kicillof sostuvo: "El próximo domingo debemos terminar el trabajo que empezamos el 7 de septiembre: vamos a decirle bien fuerte a Milei que el pueblo de la provincia de Buenos Aires está de pie para ponerle un límite a sus políticas y su crueldad".

Asimismo, el gobernador destacó: “La reacción del Presidente a su derrota fue decirnos que lo peor ya había pasado: hace falta recorrer la Provincia para entender que estamos inmersos en una crisis muy grande, con empresas que cierran, sueldos que no alcanzan y familias angustiadas porque no pueden pagar sus deudas”. Y añadió: “Nuestros problemas no se van a solucionar humillándonos para conseguir 20 mil millones de dólares más para la timba: nunca un país se desarrolló convirtiendo a su economía en un casino”.

Por su parte, Taiana enfatizó: “Tenemos un Gobierno que nos quiere vender, que no quiere a los argentinos y que hace del sometimiento frente a los poderosos el ejercicio de su política”.

El candidato de Fuerza Patria además afirmó que “a esa crueldad el pueblo le va a responder con mucha dignidad y el domingo, con su voto, porque esta es la Patria de San Martín, de Perón, de Néstor y de Cristina”. Y agregó: “Eva Perón nos enseñó a nunca retroceder ante el poder, sino a enfrentarlo siempre con coraje y convicción”.

Los referentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y de seguir consolidando un proyecto político que promueva el desarrollo con inclusión, soberanía y justicia social. El objetivo es continuar ampliando derechos y garantizando oportunidades en toda la Provincia.

¿Quiénes formaron parte?

Dijeron presente también la jefa de Asesores del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez y los ministros bonaerenses de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y de Seguridad, Javier Alonso.

También participaron el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el ministro de Trabajo, Walter Correa; el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y la candidata de Fuerza Patria Fernanda Miño. Además formaron parte los diputados nacionales Sergio Palazzo y Hugo Yasky; Hugo Moyano, el senador provincial Federico Fagioli y el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, entre otros.