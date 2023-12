Kicillof y Cascallares inauguraron un nuevo jardín de infantes en Brown

Lo hicieron junto al director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, y Juan Fabiani. La información.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este martes un nuevo establecimiento educativo en Almirante Brown. Se trata del jardín de infantes N°966, en Malvinas Argentinas.

¿Cómo fue?

La actividad se llevó adelante en el establecimiento ubicado en Pasteur y Lapachom en barrio Lindo. Acompañaron al mandatario, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni; el intendente electo Mariano Cascallares, y Juan Fabiani. Allí, las autoridades recorrieron el lugar y realizaron el corte de cintas.

Según informaron, el nuevo espacio cuenta con cuatro aulas, SUM con equipamiento para biblioteca, área de juegos y música y patio de salas. También dependencias administrativas y módulos sanitarios. Los trabajos incluyeron además tareas de parquización en sus inmediaciones e instalación de luminarias led.

“Estamos muy felices inaugurando este jardín con Axel (Kicillof), Alberto (Sileoni) y Leo (Nardini). Es el número trece que construimos y habilitamos en el distrito en zonas estratégicas. Forman parte de las 47 nuevas instituciones educativas en todos los niveles y modalidades que ya abrimos en estos años de gestión”, destacó Cascallares.

Por su parte, Kicillof indicó: "Este establecimiento lo hizo el estado presente porque no había forma de que las familias del barrio pudieran costearlo con un voucher o un arancel. Seguramente no es rentable, pero las escuelas no son empresas".

¿Quiénes participaron?

Fueron parte del acto el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini, y el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco. También el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la titular del Consejo Escolar, María Marta Silva, y los secretarios de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo.

Se sumaron el jefe Regional de Inspección Escolar, Leonardo Lafflitto; la jefa distrital de Inspección Escolar, María Inés Centurión; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestilleros, y la delegada de Malvinas Argentinas, Antonella Napoli.