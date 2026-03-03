Kioscos en peligro: cierran 50 locales por día en Argentina

Los dueños se lo atribuyen a la caída del consumo, el aumento de los costos y una competencia desigual. Los detalles.

En Argentina, el kiosco fue durante años una referencia directa del pulso del consumo cotidiano. Hoy, ese indicador muestra señales alarmantes, debido a que el cierre masivo de locales se convirtió en una de las postales más claras del enfriamiento de la economía real.

¿Qué pasó?

De acuerdo con la Unión de Kiosqueros del país, bajan la persiana cerca de 50 de estos comercios por día, lo que equivale a unos 1.500 por mes. En el último año, más de 20 mil dejaron de funcionar. Esta crisis atravesada por la caída del consumo, el aumento sostenido de los costos y una competencia cada vez más desigual.

Supermercados y grandes cadenas avanzaron sobre productos históricamente vinculados al sector, con mayor capacidad de compra y mejores condiciones comerciales. Los kiosqueros advierten que compiten en desventaja, bajo regulaciones y costos fijos que no siempre son equivalentes.

La Cámara Argentina de Comercio informó que enero acumuló el tercer mes consecutivo de retroceso interanual en ventas. Los dueños de estos locales, en tanto, describen una situación límite. “Si trasladamos los aumentos, no vendemos; si mantenemos los precios, trabajamos a pérdida”, sintetizó el vicepresidente de la entidad, Ernesto Acuña.

A diferencia de otro momento, la cantidad de locales en actividad es baja: menos de 60 mil en el país. Esto no sólo impacta en el emprendimiento familiar, sino que también en quienes reciben el pago del alquiler y en proveedores del barrio que dependen de esa rueda.

En la Argentina, el kiosco no es simplemente un comercio más: forma parte del paisaje social y del entramado productivo básico. Cuando una persiana baja, no desaparece solo un punto de venta, sino que se reduce la economía barrial. Y esa contracción silenciosa es, quizás, una de las señales más elocuentes de la crisis del consumo.