La candidata de La Libertad Avanza en Brown aseguró que Milei ganará las elecciones

Se trata de Emilse Armbruster. Admitió que el candidato a presidente de su espacio es "el único que tiene real conocimiento de la economía". La información.

A pocas horas del cierre de campaña, la candidata a intendenta de Almirante Brown por La Libertad Avanza, Emilse Armbruster, se mostró “optimista” de ganar en las urnas y convertirse así en la nueva jefa comunal del distrito de la mano de Javier Milei.

En el tramo final

Tras haber obtenido un nutrido caudal de votos en las PASO de agosto, la browniana admitió “sentir un marcado hartazgo en los vecinos”. “El Municipio está totalmente devastado, abandonado y empobrecido. Lamentablemente no hay seguridad, salud ni trabajo. Esto es tristísimo, estoy recorriendo el partido y me asombra lo mal que estamos”, reconoció en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y agregó: “Cuando no hay gestión, no hay decisión política se para todo y las cosas se van deteriorando, se van perdiendo. Esta situación se replica en el país y en la Provincia porque todos nos quejamos de lo mismo, especialmente de la inseguridad y del tema económico”.

La Libertad Avanza fue una de las grandes sorpresas de las elecciones pasadas y se posicionó como la primera fuerza a nivel nacional. Es que Javier Milei se convirtió en el candidato presidencial más votado. “Ahora ganamos en primera vuelta”, confió a este medio.

“Es el único que tiene real conocimiento de la economía. Necesitamos un jefe de Estado que sepa qué pasos dar y cuáles no. Hay que tener presente que una buena economía nos trae salud, educación, trabajo y seguridad. Es fundamental un presidente de su talla, perfil, valor y conocimiento”, aseguró.

Asimismo, reconoció que, en una primera instancia, quienes integran el partido se encargaron de “acercar los conocimientos más técnicos al vecino”. “Debíamos traducir ciertas palabras o conceptos porque no eran bien comprendidos, pero la gente es inteligente y capta al utilizar palabras más cercanas”, admitió Armbruster.

Por último, se mostró “sorprendida” por la cercanía que logró con el vecino. “Hace cuatro meses no me conocían por la calle, no me preguntaban demasiado. Hoy, en cambio, me paran, me llaman, se vinculan. Es impresionante la decisión que tiene el vecino, el bonaerense, el argentino”, concluyó.