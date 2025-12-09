La compañía "En Círculo" de Longchamps ganó el premio Martín Fierro a la Danza

El grupo es dirigido por la joven coreógrafa local Carla Amenedo. Salió victoriosa en la terna “Ensamble de Interpretación en Danza Académica”. “Mirábamos la estatuilla y no lo podíamos creer”, reconocieron a De Brown.

Con una producción de primer nivel, Aptra puso en marcha la primera edición de los Martín Fierro a la Danza. En un evento que celebra la trayectoria y el talento, la compañía “En Círculo” de Longchamps se alzó con una estatuilla y volvió colocar a la escena artística local en lo más alto.

¿Cómo fue?

La ceremonia se llevó adelante el domingo, 7 de diciembre, en el Golden Center. La anfitriona de la noche fue Virginia Gallardo. Estuvieron presentes unas 1200 personas, entre los nominados divididos en 41 categorías, miembros de la entidad dirigida por Luis Ventura, integrantes del jurado y referentes del mundo del baile.

En este marco imponente, la compañía local ganó en la terna “Ensamble de Interpretación en Danza Académica”, un reconocimiento que destaca la innovación y la sensibilidad artística del elenco. Al frente del proyecto se encuentra la joven coreógrafa y bailarina browniana, Carla Amenedo, quien trabaja a la par de Nahuel Medida. La mirada creativa de ambos fue clave para conquistar al premio.

“Es todo hermoso, imagínate que todavía no caemos. Es un montón de información para procesar. Mucha emoción al punto que no podés ni ponerlo en palabras. Nos abrazábamos, llorábamos. Después iban pasando las ternas, mirábamos la estatuilla y no lo podíamos creer”, contó la vecina de Longchamps en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Es el mismo formato de los Martín Fierro que conocemos. Nuestro grupo estuvo sentado separado, los chicos más atrás y nosotros adelante porque somos los docentes. No había mucho lugar por la cantidad de gente, pero nos acomodamos. Por eso cuando ganamos fue muy emocionante, porque nos dimos vuelta y ellos estaban saltando y gritando“.

Este gran reconocimiento posiciona a la compañía “En Círculo” como una de las propuestas más prometedoras de la escena contemporánea y abre un nuevo capítulo en la trayectoria de su directora.

“No lo esperábamos porque era algo tan grande, de todo el país. Si bien confiamos en nuestro trabajo, había mucha gente nominada que no conocíamos y tampoco sabíamos lo que proponían porque no tiene que ver solo con el nivel sino con la historia que se presentaba”, reconoció la browniana.

Sobre el premio

Su coreografía ganadora fue “Culpa”, una pieza que sobresalió por su potencia escénica y el relato que lo traspasó. “Para mí fue muy importante porque yo conté una historia muy personal. La hice con ese sentido, quería desquitarme de algo que me hacía daño, entonces fue un premiazo habernos ganado el Martín Fierro”, concluyó.