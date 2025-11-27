Una bailarina de Longchamps fue nominada a los Martín Fierro de la Danza

Se trata de Carla Amenedo, quien competirá en la categoría “Contemporáneo adultos”. “Lo siento como un reconocimiento a mi carrera, me parece que es algo muy grande”, admitió a De Brown.

A los seis años dio sus primeros pasos en el mundo del baile y, desde entonces, no dejó de crecer y destacarse con su arte. Hoy, Carla Amenedo transita uno de los momentos más importantes de su vida profesional. Fue ternada para los Premio Martín Fierro de la Danza 2025, una producción de primer nivel que celebra el talento y la trayectoria.

¿Cómo fue?

Con un estilo propio que la caracteriza, la vecina de Longchamps no solo se destaca como bailarina, sino también es coreógrafa, docente y dirige su propio estudio de baile.

En este marco, la nominación al Martín Fierro la encuentra en plena expansión profesional, consolidando un camino que construyó entre ensayos y escenarios. “Me presenté el 17 de agosto en el teatro donde se hacía la preselección. Fue un día muy largo con muchas coreografías”, contó la browniana en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Su performance deslumbró y fue una de las elegidas de la jornada. Sin embargo, aún faltaba saber si había quedado finalmente ternada. “Después de dos meses me mandaron un mensaje de la productora anunciando la noticia. Era parte de la categoría 'Contemporáneo adultos'”, relató.

Y agregó: “Estaba sola en casa cuando me enteré y me emocionó. Me costó compartirlo rápido porque pensaba mucho en mi abuelo que falleció el año pasado. Era mi fanático número uno. Por eso, fue un poco angustiante saber que no podía compartirlo con él. Después les conté a mis seres queridos, a mis amigos y festejamos. Cuando me preseleccionaron deseaba profundamente que me llamen".

Además de su nominación, su compañía de danza “En Círculo” también fue elegida para estar en la gran final. Ellos como bailarines por su presentación grupal y Carla como coreógrafa. También realizó el mismo trabajo coreográfico con otras dos artistas de su estudio que competirán como solitas.

Los Martín Fierro Nacional de la Danza

Serán el próximo domingo, 7 de diciembre, en el Golden Center. Su primera edición será transmitida en vivo por Canal A. Con el respaldo de APTRA, estos galardones destacan la excelencia y el talento de bailarines, coreógrafos, directores y producciones.

“Lo siento como un reconocimiento a mi carrera, me parece que es algo muy grande. Haber ganado en Brasil en el 2022 y los Martín Fierro son las dos cosas más importantes que viví. A veces uno está en automático porque estamos todo el día bailando y haciendo, pero ahora me estoy permitiendo vivirlo porque lo logré con años de estudio, amor, constancia y no rendirse frente a las frustraciones”, admitió.

Sobre Carla

Baila desde los 6 años y participó en múltiples competencias. “Siempre supe que quería dedicarme a esto. También me formé en teatro, canto y en varias ramas de lo artístico. Lo hice muy a conciencia de mi carrera. Era muy chiquita, pero tenía claro que primero danza, segundo danza y tercero danza”, recordó.

Con una trayectoria que combina técnica, sensibilidad y una fuerte impronta personal, Carla logró convertir su pasión en una forma de vida. Hoy es coreógrafa, docente y directora, junto a Nahuel Medida, de la compañía estable de danza “En círculo”. Se trata de un espacio que busca formar a nuevas generaciones de artistas y compartir su gran pasión.