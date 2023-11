La dramática historia de "Sol 2", la vecina de Burzaco que conmovió a todos en la pista del Bailando

Vivió en la localidad hasta los 16 años. “Mi mamá me vendió por $300”, reconoció. Conocé su dramático relato.

Una de las grandes revelaciones de la pista del Bailando 2023 fue Sol 2. Debutó en la salsa de tres con Romina Uhrig y cautivó con su historia de vida, la cual está muy ligada a Almirante Brown. Su fortaleza para salir adelante traspasó la pantalla y emocionó a muchos.

¿Qué pasó?

En América TV, la figura brindó detalles dramáticos de su pasado y confió que vivió en Burzaco hasta los 16 años. “Cuando nací, me llamaron Jonatan Ezequiel. Viví con mi familia biológica hasta los 7 años y después mi mamá me vendió por 300 pesos", afirmó.

Y agregó: “Después de eso me agarró una familia que supuestamente me adopta, con ellos estuve hasta la adolescencia. Me cambiaron el nombre, me pusieron Santiago Ezequiel. Fui abusada por mi hermanastro”, contó angustiada en declaraciones en los medios.

Tras ello, la vida de la browniana no fue como lo esperaba. Es que la echaron de la casa y comenzó a “prostituirse en Constitución”. “Después me llevó un hombre a Uruguay. Me sentí la persona más sucia pero no tenía otra cosa que hacer. Fue la única vez que lo hice, fueron diez días. Volví a Argentina y desde los 16 hasta los 17 junté cartones”, confió.

Video