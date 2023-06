La expareja de Lautaro Acosta lo denunció: "Me golpeaba sin parar"

La víctima hizo un descargo por redes sociales. "Me decía que si yo hacía o decía algo, me iba matar a mí y a mi familia", contó. Todos los detalles.

La expareja de Lautaro Acosta acusó de violencia de género al futbolista oriundo de Glew. La víctima, llamada Ludmila Isabella, pidió ayuda a través de las redes sociales y señaló que todavía no hay ninguna medida cautelar pese a que realizó la denuncia ante la Justicia.

“Sufrí violencia física, psicológica y económica. Tengo fotos y audios para demostrarlo”, afirmó en un comunicado y lamentó que el delantero de Lanús permanece "impune, viaja y sigue jugando pese al monstruo de persona que es".

¿Cómo fue?

En el descargo, la mujer advirtió diferentes agresiones que, según ella, padeció por parte de Acosta. También, precisó que en una ocasión la amenazó con una cuchilla y se la colocó en la panza.

“A mí ya me cago la vida, me la arruinó. Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar. Me arrastraba por el piso y hasta me llegó a dar una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita”, escribió Ludmila.

En otro apartado, señaló: "Me decía que si yo hacía o decía algo me iba a matar a mí y a mi familia".

La joven además señaló que tiene miedo por su vida y la de su hijo y que los “dejó en la calle”. “Siempre creí que iba a cambiar y me equivoqué. Otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer”, continuó.

Ludmila realizó la denuncia el 8 de junio en el Juzgado de Familia N°10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En mayo de 2019, había hecho lo mismo por maltratos, aunque luego volvió a estar en pareja con él.