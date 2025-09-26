"La gente se asfixia", el video que muestra cómo fue viajar hoy en el tren Roca

Con servicios demorados y cancelados, un usuario grabó la estación de Claypole. Denunció que la unidades se quedaba frenadas 3o minutos en cada estación. Mirá el video.

Por tercer día consecutivo, viajar en tren vuelve a ser caótico para los miles de pasajeros que utilizan este servicio en el AMBA. Pese a la conciliación obligatoria dictada este jueves, las unidades siguen funcionando a baja velocidad.

En este marco, un usuario filmó cómo fue viajar esta mañana en la estación de Claypole. "La gente se asfixia y estos HD* no arrancan el tren, la gente se descompensó y abrió la puerta con el botón de emergencia, bajaron un par de señoras. Están torturando a la gente, no pueden respirar si están como ganado por 30min en una sola estación", denunció a través de las red X.

Un infierno

Si bien se esperaba que se normalice el conflicto durante las primeras horas de la mañana, la realidad es otra. Los vecinos vuelven a someterse a demoras que superan los 40 minutos y formaciones canceladas.

Este escenario provoca andenes abarrotados, trenes que avanzan a paso de hombre y la imposibilidad de ascender a las unidades debido a la enorme cantidad de gente. Para evitar pasar por ello, muchos usuarios optan por tomar colectivos u otro medio de transporte alternativo para llegar a tiempo a sus trabajos o a cumplir sus obligaciones.

En redes sociales, pasajeros comparten videos y testimonios que reflejan el malestar en aumento. Se trata de una situación se golpea no sólo a quienes circulan en la línea Roca, sino también en la Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur, donde desde temprano se registran irregularidades.

¿Qué pasa?

El secretario general del sindicato La Fraternidad, Omar Maturano, afirmó que los trenes continuarán con el servicio a 30 km por hora ya que "todavía no fueron notificados".

Además, negó que exista un conflicto formal que justifique la conciliación obligatoria. "Nosotros no estamos en conflicto, estamos tomando precauciones por el estado de las vías", afirmó.