La Granja Educativa lanzó cursos de elaboración de dulces y conservas, huerta y jardinería

También habrá de floricultura y cultivo y propagación de especies autóctonas en vivero, entre otras. Las clases serán presenciales. Conocé cómo anotarte.

La Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia abrió la preinscripción a sus nuevos cursos gratuitos que comenzarán durante este segundo cuatrimestre. Todas las propuestas son gratuitas. Se podrá elegir más de una opción, siempre que no coincidan en días y horarios.

¿Cuál es la oferta?

Las capacitaciones serán presenciales y se llevarán adelante en el predio ubicado en Juan B. Justo 1000. Tendrán una duración de cuatro meses, excepto “Huerta agroecológica urbana” y “Manipulación y elaboración de dulces y conservas”, que serán bimestrales.

En este marco, se dictarán los siguientes talleres:

Introducción a las especies autóctonas rioplatenses (jueves de 11 a 13 hs)

(jueves de 11 a 13 hs) Cultivo y propagación de especies autóctonas en vivero (miércoles de 14:30 a 16:30 hs)

(miércoles de 14:30 a 16:30 hs) Floricultura con especies autóctonas (martes de 14:30 a 16:30 hs)

(martes de 14:30 a 16:30 hs) Usos y aplicaciones de las especies autóctonas (jueves de 14:30 a 16:30 hs)

(jueves de 14:30 a 16:30 hs) Interpretación del paisaje natural (sábado de 10 a 12 hs)

(sábado de 10 a 12 hs) Huerta agroecológica urbana (sábados de 10 a 12 hs)

(sábados de 10 a 12 hs) Jardinería sustentable: diseño y mantenimiento de espacios verdes (sábados de 12 a 14 hs)

(sábados de 12 a 14 hs) Manipulación y elaboración de dulces y conservas (sábados de 14 a 16 hs)

¿Cómo anotarse?

En primer lugar, los vecinos deberán realizar una preinscripción online. Podés ingresar al formulario haciendo clic aquí.

Luego, habrá que entregar personalmente la documentación solicitada. Para hacerlo, deberán acercarse este sábado 23, a las 10 hs, a la Granja. Será en el marco de un encuentro introductorio.

Durante esa jornada, se tendrá que presentar fotocopia de DNI y la ficha de inscripción que se completará en el momento. Por ello, se sugiere llevar lapicera para agilizar este paso.

Asimismo, desde la organización recomendaron tener aplicada la vacuna antitetánica por cuestiones de seguridad. Es que se realizan prácticas en el predio.