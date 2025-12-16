La historia del vecino de Don Orione que conoció a Katy Perry

Se trata de Joel Flea, fan de la estrella pop. Fue en las horas previas a su primera presentación en Buenos Aires. “No podía creer verla literalmente frente mío", recordó a De Brown. Mirá el video.

Katy Perry regresó al país luego de siete años para brindar una seguidilla de shows. Allí estaría Joel Flea, vecino de Don Orione y su fan. Lejos de lo que alguna vez imaginó, protagonizó un encuentro inesperado, digno de una película. Conoció a la reconocida cantante internacional y capturó ese momento único en una foto.

¿Cómo fue?

La artista estadounidense arribó a Buenos Aires en septiembre con su gira “The Lifetimes Tour”. Se trató de una puesta en escena impactante, donde no faltaron sus grandes éxitos y temas de su sexto disco.

En este marco, y casi por casualidad, el browniano se cruzó con la cantante pop, una de las figuras más influyentes de la música a nivel mundial. Fue en los días previos a su primer show en el Movistar Arena.

Según relató, el encuentro fue breve pero inolvidable. “Formo parte de un grupo de fanáticos de Katy Perry, ahí nos avisaron que iba a parar en el Four Season. Yo justamente el día que había llegado a la Argentina estaba trabajando por Puerto Madero, justo cerca del hotel”, aseguró Joel en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Con un poco de incertidumbre de saber si la cantante se alojaba ahí, el joven decidió igualmente quedarse. “Primero había poquitas personas, después empezó a llenarse hasta que más o menos, a las 22 hs, se empezaron a ir porque hacía mucho frío. Da la casualidad que yo tenía buzo, comida y agua, parecía que tenía que pasar”, recordó.

Tras horas de espera, comenzaron a cerrar las vallas en las inmediaciones del hotel y llegaron dos combis, de una bajó ella. “Estaba sentada, muy hermosa, tenía el cuadro de Evita. Cuando salió, todos empezamos a gritar eufóricamente. Su peinador la retocó, sacó como una especie de luz led y se acercó”, contó el también bailarín de Claypole.

Katy Perry se mostró cercana y amable, accedió a sacarse fotos e intercambiar algunas palabras con sus fans. “Uno por uno empezó a tomarse fotos y a firmar álbumes hasta que me tocó a mí y me pasó una situación. Tenía un celular que tenía muy poca memoria y no sabía. Ella vino, me miró a los ojos, muy amorosa, me agarró el celular quiso sacar una selfie y justo decía que no tenía almacenamiento. Me quería morir”, contó entre risas.

Y continuó: “Me volvió a mirar con cara de que no se podía sacar la foto. Le digo 'wait', agarré Instagram y saqué con esa cámara, así de amorosa fue con cada persona. No podía creer verla literalmente frente mío. Le toqué la mano, ella es muy buena onda. Creo que si hubiera sido otra artista y la apuraban, se iba”.

Con esta emoción, el browniano asistió días después al recital. Lo hizo con un vestuario confeccionado íntegramente por él ya que tiene un emprendimiento de indumentaria a medida: @joelfleaatelier. "La campera me la hice yo. La mandé a estampar y luego la decoré con tachas y piedras. El pantalón también lo realicé yo", confesó a este medio.

Y más

La historia de Joel no quedó ahí. Es que el estilista de la artista, Andrew Ly, quien la acompaña en toda su gira, grabó un video documental donde refleja algunos de los mejores momentos que vivieron a lo largo de cada presentación.

“Lo subió a sus redes y Katie Perry también. Yo aparezco justo cuando estoy sacándome la foto, pero desde otro ángulo. Fue un momento que nunca voy a olvidar”, expresó el browniano.