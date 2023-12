La importante decisión de Temperley con los brownianos que la rompen en inferiores

Franco Juárez y Lautaro Torres son dos de las joyas que tiene el "Gasolero" en su cantera. En las últimas horas, recibieron una fuerte noticia. ¿Cuál fue?

Con la temporada oficial finalizada, el club Temperley continúa renovando vínculos y rearmando el plantel de cara al 2024. Sin embargo, no dejó pasar la chance de nutrirse de los jóvenes talentos de sus inferiores que, a base de buenos rendimientos, piden un lugar en el equipo superior.

En las últimas horas, dos brownianos fueron citados a las oficinas del club para firmar su primer contrato que los transforma en futbolistas profesionales. Después de tanto esfuerzo y años luchando, finalmente Franco Juárez y Lautaro Torres alcanzaron sus sueños.

Sus historias

Juárez es oriundo de Claypole y juega como lateral izquierdo. Durante 2023, marcó seis goles en inferiores y disputó cuatro encuentros con la Reserva. Está en el "Gasolero" desde infantiles y firmó hasta diciembre de 2024, tiempo en el que buscará debutar y sumar minutos.

"Siempre soñé con este día tan especial para mí. Temperley es el club que me vio crecer, que me formó, no solo como profesional sino también como persona. Es algo que me pone sumamente feliz porque logré concretar mi objetivo en esta etapa de tanto sacrificio y dedicación", escribió el defensor en sus redes.

Torres, por su parte, es vecino de Burzaco y transita un presente sensacional. Comenzó en Boca Juniors, luego pasó por Racing de Avellaneda y Banfield. El delantero fue uno de los goleadores de la temporada con 12 gritos en 15 partidos en Reserva y otros 17 en Inferiores.

"Gracias a mi abuelo, mi papá y mi mamá por estar siempre, por acompañarme en este camino tan largo. Los amo. A mis amigos que estuvieron siempre en cada momento difícil y gracias a cada uno de los profes que tuve porque de cada uno me llevé algo para hoy poder lograr esto", expresó el atacante en su cuenta.