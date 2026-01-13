La línea 515 ya circula con horario de verano: ¿Cuál es la nueva grilla?

Los ramales afectados son Parque Industrial, Rayo de Sol y Sakura. Todos los detalles.

La línea de colectivos 515 anunció cambios en su cronograma habitual. Se debe a que tres de sus ramales que unen distintas localidades brownianas comenzaron a circular con horario de verano. Se trata de una modificación provisoria.

¿Cómo será?

Según informaron desde la empresa, el ramal Parque Industrial ya implementó dicha modificación desde este lunes 5. A partir de ello, las formaciones parten desde Rayo de Sol y de Burzaco de la siguiente manera:

Asimismo, el ramal Sakura desde pasado viernes, 2 de enero, transita con horario de verano. Los vecinos, en este sentido, podrán consultar el nuevo cronograma a continuación:

Por último, el ramal Rayo de Sol también vio afectado su recorrido habitual. Desde los primeros días de enero, los colectivos circulan de esta forma: