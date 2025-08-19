La lluvia no para: intensifican los trabajos preventivos frente al temporal en Brown

Se realizan tareas de limpieza y desobstrucción de ductos, bocas de tormenta y desagües. Más información.

Frente al anuncio de la caída de una importante cantidad de agua en la Región, se despliega un intenso operativo en las doce localidades de Almirante Brown. El objetivo es mitigar los efectos de las intensas lluvias.

Los trabajos

Según detallaron desde la Comuna, las tareas son realizadas por las cuadrillas de Gestión Descentralizada, Delegaciones Municipales y Defensa Civil. Estas incluyen tareas de limpieza y desobstrucción de ductos, bocas de tormenta y desagües para favorecer el escurrimiento del agua.

En este marco, el intendente Mariano Cascallares remarcó además que se supervisa de manera permanente el nivel de los arroyos. También se intensifican los trabajos de desmalezamiento que se desarrollan de forma preventiva todos los días.

“Estamos trabajando fuertemente para mitigar al mínimo los efectos de las fuertes lluvias que afectan a toda la Región, dando respuesta en los barrios y profundizando los trabajos que realizamos todo el año de limpieza y desobstrucción de cursos de agua”.

Contacto

Finalmente, desde el Municipio recordaron que, ante inquietudes o emergencias, los vecinos podrán comunicarse con el 0800-222-7696 las 24 horas. También a través de la app “Brown Previene” o en las Delegaciones de las localidades.