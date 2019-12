La maltrataron por amamantar en público: organizó una teteada

Compartir en:

viernes 20 de diciembre del 2019

Una empleada del Consejo Escolar la agredió verbalmente. “Me dijo que era una ordinaria", contó la víctima en diálogo con De Brown. En un comunicado, las autoridades locales repudiaron la acción de la trabajadora y la suspendieron de sus funciones.

*Imagen ilustrativa

En tiempos de feminismo, otra vez una mujer fue atacada verbalmente por amamantar y generó la reacción de miles de personas que la respaldaron.

Una empleada del Consejo Escolar increpó a una mujer por darle la teta a su hija mientras esperaba para realizar un trámite.

Luego de conocer los hechos, el ente local suspendió a la trabajadora y repudió la acción.

¿Qué paso?

Todo ocurrió el jueves en la sede sita en Matta 281, Adrogué. Antonela Ferrer, vecina de José Mármol, había asistido junto con sus hijas de cuatro y un año. Debía registrar el título secundario de su marido.

Una de las empleadas empezó a anotar los datos del documento. Fue en ese momento cuando la bebé de la browniana le manifestó que tenía hambre y ella la empezó a amamantar.

“La mujer que me estaba atendiendo empezó a decirme si tenía algo para taparme y le digo: ¿Taparme qué?. El pecho me dice. Le respondí que no tenía nada y que si tuviese tampoco me taparía”, contó indignada Antonela en diálogo con www.deBrown.com.ar.

“Me dijo que era una ordinaria, que no podía hacer eso y menos sacar la teta en un edificio público, que quién me creía”, continuó.

La situación se volvió cada vez más tensa. La browniana intentó dejar de amamantar a la pequeña, pero le fue imposible. La beba se prendía cada vez más. “Es que no sólo le da alimento, sino también seguridad”, explicó.

Todo terminó cuando la hicieron pasar a otro cuarto para finalizar el trámite. Allí relató que otras empleadas se solidarizaron por lo que había sufrido.

Antes de retirarse, Antonela decidió dejar asentado en el libro de quejas el angustiante momento que había pasado.

Sanciones

Desde el Consejo Escolar local emitieron un comunicado. Señalaron que la actitud de la empleada "no se condice con los principios y valores" de la institución.

“Me llamó el presidente y tuvimos una reunión con él donde manifestó su repudio. Se la suspendió a esta mujer de su cargo por hoy y mañana. El viernes tampoco va a estar y el lunes se tiene que presentar para que lean las medidas que tomaron”, detalló.

Teteada

Antonela forma parte de Mamakilla. Se trata de una asociación civil de Lomas de Zamora que acompaña a las mujeres durante la pre- concepción gestación, parto, amamantamiento, puerperio y crianza de los hijos.

Desde la agrupación, decidieron a modo de reclamo convocar una teteada hoy, viernes, en la puerta del Consejo (pueden también sumarse tomando mate). Es desde las 10 e incluirá una charla sobre lactancia materna y derechos.

“La lactancia debería ser a demanda y eso es cuando el niño lo solicite, más allá del horario de los humanos y del tiempo. Los bebés, aunque sean chiquitos, son humanos y no comemos por horario”, resaltó.

El objetivo es que las mujeres estén informadas y que tengan las herramientas para defenderse ante esa situación. “A aquellas que les pase, les diría que se hagan escuchar porque si tocan a una, nos tocan a todas”, concluyó.