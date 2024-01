La Multisectorial de Brown expresó su preocupación por el DNU y la Ley Ómnibus

Su objetivo es consolidarse como un espacio de diálogo y debate. ¿Cómo fue la jornada?

Diversos sectores de la oposición local llevaron a cabo el primer encuentro de la Multisectorial de Almirante Brown. Este fue impulsado ante la preocupación que generan las decisiones y medidas del Gobierno Nacional.

Sobre la reunión

Se realizó en la Sociedad Italiana de Adrogué. Marcó el puntapié de una serie de convocatorias que tendrán como objetivo debatir, analizar y forjar respuestas frente al DNU y la Ley Ómnibus.

Dijeron presente representantes de las Cámaras de Comercio e Industria, de la Unión de Clubes, centros culturales, centros de jubilados, iglesias, movimientos gremiales y centrales de trabajadores. El encuentro contó también con la participación de excombatientes de Malvinas, integrantes de comedores comunitarios, centros de estudiantes terciarios, manzaneras y emprendedores.

En este marco, vecinos expresaron sus inquietudes y la preocupación por las consecuencias de las políticas en marcha desde el Estado. En este sentido, reivindicaron a la Multisectorial como espacio de diálogo y debate. Destacaron además la importancia de la contención de todos los sectores que se ven afectados en su fuente de trabajo.

Punto de partida

Desde el Municipio destacaron que que esta jornada sienta las bases para la formación de mesas de trabajo y la generación de un documento donde los diferentes sectores de la comunidad de Almirante Brown dejen en claro el repudio al DNU y la Ley Ómnibus.

“Es importante escuchar a nuestros vecinos en este importante espacio de discusión y de debate. Se trata de instituciones intermedias, barriales, clubes y de representantes de la comunidad que nos manifiestan su constante preocupación”, indicó el intendente Mariano Cascallares.

Por su parte, Mabel Montivero, presidenta de la Sociedad Civil Activando Socialmente Brown y secretaria del Centro de Jubilados Dignidad, señaló: “La gente está muy mal, angustiada, no se llega no solamente con dinero, está muy desmoralizada. Para las personas de mi edad perder lo constitucional, no respetar las instituciones nos está afectando demasiado”.

Y agregó: “Lo único que pedimos es que nuestros representantes (diputados y senadores de la Nación) se pongan los pantalones muy largos, que sepan que hay pueblo que tiene memoria. Estamos festejando los 40 años de democracia y nunca pensé volver a vivir esto. Ya me quitaron todos mis derechos, no sé si voy a llegar a fin de mes, no sé si voy a poder volver a ser libre porque con mis derechos lo era”.

“Se creen que los abuelos somos tontos, no se puede cambiar todo un país con un DNU. La lucha la vamos a dar en Almirante Brown con todas nuestras autoridades, el intendente, los concejales, las fuerzas de todas las instituciones. Tenemos que unirnos y ver el bien común de toda la gente”, concluyó.

Asimismo, Oscar Quinteros del Grupo Cultural Al Borde de Ministro Rivadavia enfatizó: ”Es bueno saber que nos estamos organizando para defender los intereses de la gente que pasa necesidades, que no son estadísticas. Ahora el plan nacional es de agresión a los intereses populares”.

“El paro del próximo 24 es el primer escalón de una lucha que va a depender de nosotros que salga victoriosa, de nosotros como pueblo argentino”, finalizó.