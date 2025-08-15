Vie, 15/08/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2419
POLÍTICA
viernes 15 de agosto de 2025

La obra del nuevo jardín de Longchamps entró en su etapa final


Se ubica en Yapeyú y Languenheim. El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, supervisaron los trabajos. La información.

Avanza la construcción de un nuevo jardín de infantes en Longchamps. La obra se encuentra en su etapa final y forma parte de un importante proceso de urbanización que se desarrolla en el barrio.

 

¿Cómo será?

El edificio se ubica en la intersección de Yapeyú y Languenheim. El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, recorrieron las tareas y dialogaron con los trabajadores.

Según detallaron, el establecimiento contará con tres aulas de 54 m² con baños, un Salón de Usos Múltiples (SUM), una cocina equipada y módulos para secretaría y dirección. Además de un área de máquinas, patios y sitio de expansión para los salones.

El predio incluye un cerco perimetral construido con mampostería de bloques, diseñado para delimitar el sitio de recreación infantil y espacios verdes con forestación planificada.

En total, la superficie del terreno es de 1.745 m², de los cuales 497 m² corresponden al área cubierta y 254 m² a veredas. Actualmente, los trabajos se concentran en tareas de revestimiento, pintura y colocación de cielorrasos.

 

La recorrida

Participaron el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero.

