La obra del paso bajo nivel de Longchamps entró en la última etapa

El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, visitaron los avances. Los detalles.

Almirante Brown avanza a paso firme en la última etapa de la obra del paso bajo nivel de la calle Diehl, en Longchamps. En esa línea, confirmaron que estará finalizado y habilitado al tránsito antes de fin de año.

De visita

El intendente Mariano Cascallares recorrió en las últimas horas los trabajos junto a la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel.

Según indicaron desde la Comuna, el paso bajo nivel está en un momento clave como es el de demoler la vigas de coronamiento que sostienen la cama de rieles. Una vez hecho esto, empujarán el cajón hincado debajo de las vías con gatos hidráulicos para avanzar con la excavación del túnel vehicular sin interrumpir el servicio de trenes.

“Estamos junto a Paula recorriendo los avances de esta obra verdaderamente estructural para el distrito, la cual potenciará la circulación y transitabilidad”, destacó Cascallares.

El paso bajo nivel de la calle Diehl tiene una altura (gálibo) de 4,62 metros, lo que permitirá el paso de ómnibus de larga distancia. También, incluye la adecuación del sistema de desagües pluviales existentes, al tiempo que los puentes peatonales estarán conformados por vigas de hormigón.

Asimismo, la obra contempla también la construcción de veredas y rampas de acceso, mientras que se instalará la iluminación con luces LED de todo el complejo vial.

Más trabajos

En simultáneo, la Comuna continúa avanzando con el paso bajo nivel de la calle Presidente Perón, en Rafael Calzada. Se estima que, al igual que el de Longchamps, lo concluyan y habiliten al tránsito antes de fin de año.