La Escuela Nº3 de Burzaco, la más antigua de Brown, cumplió 150 años

Se realizó un emotivo acto con directivos y alumnos de diferentes épocas. En el homenaje participaron autoridades municipales y referentes opositores. La institución abrió sus puertas en 1873 bajo la presidencia de Sarmiento. Conocé toda su historia.

La tradicional Escuela Nº3 “Bernardino Rivadavia” de Burzaco cumplió ayer, miércoles 5 de julio, 150 años. Se fundó en 1873 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y pocos meses antes de la creación de propio partido de Almirante Brown. Se trata de una de las más antiguas de la Región.

¿Cómo nació?

Originalmente, comenzó a funcionar como institución elemental de varones en Ministro Rivadavia. Esto se logró gracias al esfuerzo de un grupo de vecinos que conformaron una comisión y levantaron el edificio.

En septiembre, una vez fundado el distrito, continuaba siendo el único sitio que impartía educación oficial. Su primer preceptor fue Vicente Canelladas. En la época este cargo era similar al de director.

Doce años más tarde, en 1885, el establecimiento se trasladó a Burzaco. La historia cuenta que funcionó en varias viviendas particulares. Algunas de ellas fueron las propiedades de Pablo Merlo y Fermín Peña. En esos años, ya era de educación mixta y se incorporaron docentes.

En 1889, se volvió a mudar. Fue a la casa de Pedro Arbouet. Recién en 1924 se instaló definitivamente en 25 de Mayo 876, propiedad del Consejo Escolar local.

En redes

Ex alumnos compartieron fotos de su paso por la institución y revivieron anécdotas. “¡Mi escuela! Yo fui del ‘95 al ‘98. Me acuerdo de las bibliotecarias que eran un amor. Las de temer eran Bordolli y otra que no me acuerdo”, admitió una egresada, hoy desde USA.

Asimismo, una vecina comentó: “Yo desde el ‘81 al ‘87. Mis mejores años de la niñez”. Otra publicación expresó con emoción: “Ayer mí escuela, hoy la de mi hija”. “Bellas docentes, hermosos recuerdos”.

La ceremonia

El legislador Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani participaron del acto oficial. Ambos fueron recibidos por la directora de la institución, Melisa Corchio, junto con las vicedirectoras Mayra Muñoz y Griselda Armendaris.

Durante la jornada, el Municipio entregó un kit informático compuesto por computadora, monitor e impresora. Sumaron además uno multimedia integrado por un equipo de audio, micrófono, televisor y cañón proyector.

“Estamos muy contentos de poder compartir este día tan importante con la comunidad educativa de la Escuela Primaria N°3 de Burzaco, la primera escuela de Almirante Brown. Es una alegría decir presente en este momento histórico con alumnos, familias, docentes y directivos”, subrayó el diputado provincial.

Amplia participación

Además de la presencia de funcionarios municipales, dieron el presente otros referentes que fueron alumnos de la institución, como es el caso de Mario Fuentes, precandidato a intendente de Juntos por el Cambio en Almirante Brown. Estuvo acompañado por la 1er precandidata a concejal Gisela Hullk.

“Enorme emoción de estar en una institución tan importante que resultó mi escuela. Una que además de brindar aprendizaje con un plantel de jerarquía, se especializó en la formación de buenas personas y buenos ciudadanos con grandes valores. Mi agradecimiento eterno a esta gran escuela y a sus grandes personas”, manifestó el también presidente de la ONG Compromiso Ciudadano.

Del acto también formaron parte dirigentes provinciales y los consejeros escolares Federico Fuentes y Lorena Luna.