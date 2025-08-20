“La vida en Brown”: crearon un juego de mesa que recorre sitios característicos del distrito

Fue obsequiado a estudiantes de escuelas locales en el marco del Día de a Niñez. La propuesta busca crear un momento divertido en familia y, al mismo tiempo, seguir conociendo el lugar donde vivimos. ¿Cómo es?

En el Mes de la Niñez, Almirante Brown sorprendió con un original juego de mesa basado íntegramente en lugares característicos del distrito. A través de cada casillero, los vecinos pueden ir avanzando entre localidades hasta completar el recorrido y ganar la partida.

¿De qué se trata?

La propuesta lúdica se denomina “La vida en Brown, recorriendo mi Municipio”. Fue obsequiada a alumnos de instituciones educativas locales con el objetivo de divertirse en familia y, al mismo tiempo, seguir conociendo el lugar el distrito. Debido a ello, no está autorizada su comercialización.

Al igual que el clásico “Juego de la Oca” o “Juego de la vida”, la iniciativa contiene un tablero y cuatro fichas. Según se explica en las instrucciones, se deberá designar el orden de los jugadores por un sorteo, luego tirar el dado y saltar al casillero que corresponde. Gana el participante que llegué primero al final.

En medio del recorrido, se podrá caer en números con leyendas como “Saliste a pasear con la familia. Te quedaste admirando los frescos del Soldi, perdés un turno” o “jugaste un partido en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, avanzá 2 lugares”.

Asimismo, los dados pueden llevar a los jugadores a casilleros con frases como: “Te perdiste en San José, volvé al inicio”; “te olvidaste los documentos en Claypole, retrocedé 2 espacios”, o “paseando por José Mármol, te invitaron a comer una pizza, avanzá 2 lugares”.