Labubus, juegos didácticos y muebles infantiles, las opciones de regalo que "Tienda Brown" ofrece

Emprendedores venden los productos a precios económicos. El lugar funciona de lunes a sábados, en Burzaco. Conocé dónde se ubica.

A poco de celebrar el Día de la Niñez, los vecinos buscan el mejor regalo para sorprender a los chicos. En el distrito, una de las opciones para visitar es “Tienda Brown”, un espacio de comercialización de emprendedores locales situado en Burzaco.

¿Qué ofrece?

Este espacio se encuentra en el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown, ubicado en Cruz del Sur 1200. Abre sus puertas de lunes a viernes, de 9 a 17 hs y los sábados, de 9 a 13 hs. Allí se puede acceder a una gran variedad de productos a precios accesibles, ideales para festejar en esta fecha especial.

Entre las alternativas para elegir se destacan accesorios, artesanías, objetos en madera y cerámica, perfumería, decoración, encuadernación artesanal y trabajos de herrería. Se suman además indumentaria, juguetería didáctica, marroquinería, textiles y artículos sublimados.

Asimismo, en esta oportunidad, se realizarán sorteos especiales por órdenes de compra de $30 mil cada una, válidas para utilizar en la “Tienda Brown”. Uno de ellos se llevará a cabo a través de Instagram y está destinado a quienes sigan la cuenta oficial, le den like a la publicación promocional y lo compartan en sus historias.

El otro ganador estará entre quienes realicen compras presenciales en el lugar. Ambos sorteos se realizarán el lunes 18 y serán transmitidos en vivo a través de sus redes sociales.

Sobre “Tienda Brown”

El espacio es organizado por el Instituto Municipal de la Economía Social (IMES) y funciona en Incuba Brown de Burzaco. Reúne el trabajo de emprendedores del distrito.

Desde el Municipio destacaron que “este modelo de comercialización directa, sin intermediarios, permite ofrecer productos de calidad a precios accesibles”. Es un trabajo conjunto entre la Comuna y los expositores, a quienes se les brinda capacitación, entrega de insumos y acompañamiento, además del acceso gratuito a un espacio de venta.