Realizarán una tarde de juegos de mesa en Adrogué: ¿Cuándo será?

Habrá paneles de estrategia, habilidad, reacción e improvisación. Los detalles.

Adrogué vivirá una nueva jornada para disfrutar con familia y amigos. Se debe a que se llevará adelante una tarde de juegos de mesa que incluirá una amplia ludoteca con clásicos y modernos para todas las edades.

¿Cómo será?

Se llevará adelante este sábado, 16 de agosto, a partir de las 15:30 hs. Como es habitual, tendrá de escenario a la Biblioteca Esteban Adrogué, ubicada en La Rosa 974. De la actividad podrán participar niños desde los 8 años, en compañía de adultos.

Según indicaron desde la organización, los vecinos encontrarán juegos de estrategia, habilidad, reacción e improvisación. Serán competitivos o cooperativos por edades y para todos.

“¡Vení con amigos, familia, solo o sola, que enseguida te sumamos a una mesa para compartir una tarde de risas y diversión!”, afirmaron desde la Biblioteca en sus redes sociales