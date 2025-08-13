Realizarán una tarde de juegos de mesa en Adrogué: ¿Cuándo será?

Habrá paneles de estrategia, habilidad, reacción e improvisación. Los detalles.
Adrogué vivirá una nueva jornada para disfrutar con familia y amigos. Se debe a que se llevará adelante una tarde de juegos de mesa que incluirá una amplia ludoteca con clásicos y modernos para todas las edades.
Se llevará adelante este sábado, 16 de agosto, a partir de las 15:30 hs. Como es habitual, tendrá de escenario a la Biblioteca Esteban Adrogué, ubicada en La Rosa 974. De la actividad podrán participar niños desde los 8 años, en compañía de adultos.
Según indicaron desde la organización, los vecinos encontrarán juegos de estrategia, habilidad, reacción e improvisación. Serán competitivos o cooperativos por edades y para todos.
“¡Vení con amigos, familia, solo o sola, que enseguida te sumamos a una mesa para compartir una tarde de risas y diversión!”, afirmaron desde la Biblioteca en sus redes sociales
👨🚒 Bomberos Voluntarios de Almirante Brown invitaron a los niños a festejar su día en el cuartel 👇https://t.co/ER0lJZtegn
— Noticias De Brown (@debrownweb) August 11, 2025