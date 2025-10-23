Jue, 23/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2488
CULTURA
jueves 23 de octubre de 2025

Lanzaron la carrera de Enfermería en la UNaB: ¿Cómo anotarse?


Se trata de una licenciatura, aunque los estudiantes podrán obtener también un título intermedio al completar su tercer año. La preinscripción se realizará de manera online. La información aquí.

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) informó el calendario de preinscripción para el ciclo lectivo 2026. En este marco, anunció la inclusión a su oferta académica de una de las carreras más demandas: licenciatura en Enfermería.

Sobre la carrera

Con una formación que combina teoría y práctica, busca formar profesionales altamente capacitados para el cuidado de las personas y comunidades. Esto incluye desde la atención primaria hasta los cuidados críticos, con una sólida base científica, humanística y ética.

Los egresados podrán desempeñarse en el sistema de salud público o privado. Estarán preparados para brindar cuidados de alta complejidad, resolver problemas de salud y trabajar en equipos interdisciplinarios.

En ese marco, el intendente Mariano Cascallares anunció que la carrera comenzará a dictarse en 2026 con una duración de 5 años, y al finalizar el tercer año el estudiante obtiene el título intermedio de enfermero.

¿Cómo anotarse?

La preinscripción se realizará de manera completamente virtual a través de la web. La misma se organiza en dos etapas: del 27 al 28 de octubre para la nueva Licenciatura en Enfermería, y del 3 al 14 de noviembre para las demás 14 carreras de grado y pregrado que integran su propuesta académica.

Los futuros alumnos deberán registrarse y completar un formulario en el sitio oficial de la casa de altos estudios. Allí se detallan los pasos a seguir y los requisitos de ingreso. Hacé clic aquí para ingresar.

Oferta académica

Con la incorporación de Enfermería, la UNaB ofrece hoy 14 carreras:

Licenciaturas

  • Administración
  • Ciencia de Datos
  • Ciencia Política
  • Enseñanza de la Matemática
  • Logística y Transporte
  • Enfermería

Tecnicaturas

  • Acompañamiento Terapéutico, Automatización y Control
  • Ciencia de Datos
  • Comunicación Digital
  • Diseño y Desarrollo de Producto
  • Gestión de las Organizaciones, Logística y Transporte
  • Programación
