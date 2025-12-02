Lanzaron un taller de manualidades chinas en Burzaco

Lo impulsa la UNaB. Será este jueve 4. Las inscripciones están abiertas. Conocé más.
Finalizando el año, la UNaB lanzó una novedosa propuesta creativa y cultural. Se trata de un taller de manualidades chinas, orientado a explorar técnicas tradicionales de su arte milenario. La actividad es gratuita.
La iniciativa será este jueves, 4 de diciembre, a partir de las 16 hs. Se llevará adelante en el aula 12, del Campus UNaB, ubicado en Blas Parera 132, en Burzaco.
Según indicaron, el taller combinará estética, simbolismo y práctica manual. “Descubrí nuevos lenguajes visuales y acercate a una tradición milenaria a través de la experimentación artística”, indicaron desde la institución en sus redes sociales.
Los vecinos interesados en participar deberán inscribirse previamente. Para ello, tendrán que completar un formulario con datos personales. Podes ingresar haciendo clic aquí.
