Las personas no binarias podrán elegir "X" en el DNI

jueves 22 de julio del 2021

La medida está destinada a quienes no se autoperciben varones ni mujeres. Fue publicada hoy en el Boletín Oficial. ¿De qué se trata?

*Imagen: Pablo Añeli

El presidente Alberto Fernández anunció el lanzamiento del Documento Nacional de Identidad para las personas no binarias. Quienes no se reconocen dentro del sistema femenino/masculino, ahora podrán identificarse bajo la nomenclatura “X”.

La medida

Fue publicada el miércoles en el Boletín Oficial. El decreto indica que "se incorporará una tercera opción en la categoría 'sexo' en el DNI y el Pasaporte, con el fin de contemplar el derecho a la identidad de género".

A partir de ahora, la enumeración X comprenderá las siguientes designaciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida y no consignada. También se suma aquella acepción con la que pudiera identificarse el ciudadano que no se sienta comprendido en el binomio tradicional.

Asimismo, regirán idénticos derechos para las personas de otros países que obtengan y/o cuenten con el DNI para Extranjeros, Pasaporte Excepcional o Documento de Viaje para Apátridas o Refugiados.

Un paso adelante

En los considerandos, se establece que la disposición se realiza en virtud de que "la identidad de género es inherente al derecho a la propia identidad, que forma parte del campo de los derechos humanos".

Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en realizar una modificación de estas características. Esta, a su vez, tiene una directa vinculación con “el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida".

En este marco, se instruye al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a "dictar capacitaciones para las autoridades y personal de todos los organismos que integran la Administración Pública Nacional con competencia en la materia". Estos deberán realizar las adecuaciones normativas, tecnológicas y de sistemas en un plazo de 120 días.